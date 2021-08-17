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Актеры Музыкального театра Карелии покажут балет «Чиполлино»

Новости. Культура
07:30, 20 Августа 2021
фото: YouTube

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На сборе труппы Музыкального театра были озвучены планы на театральный сезон 2021/22 года.

Так, 17 августа в Музыкальном театре состоялся сбор труппы. Сегодня артисты уже приступили к репетициям: в новом сезоне первый большой выход карельских оперы и балета произойдет в Оренбурге, где в сентябре театр покажет пять спектаклей.

Сцену своего театра в это время артисты уступят коллегам – Большому драматическому театру им. Г. А. Товстоногова (Санкт-Петербург) и Оренбургскому театру музыкальной комедии. Открытие нового сезона Музыкального театра Карелии состоится 1 октября.

На сборе труппы были озвучены планы на театральный сезон 2021/22 года. Первой свет рампы увидит опера Р. Леонкавалло «Паяцы»: в ноябре планируется ее концертное исполнение, а после нового года публике будет представлена полная сценическая версия этой оперы. Рождественским подарком для детей станет мюзикл «Красная Шапочка» на музыку Е.Крылатова. Детской аудитории будет адресован и балет «Чиполлино» на музыку К.Хачатуряна. Взрослых же любителей балета ждет продолжение знакомства с его бессюжетными формами, театр планирует к постановке «Серенаду» на музыку П. И. Чайковского.

В октябре открывается и концертный сезон Музыкального театра. Концерты будут проходить на большой и малой сценах театра и в зале Национальной библиотеки. Арии из опер, песни и романсы в течение всего сезона будут звучать в исполнении лучших голосов Музыкального театра. Появится в репертуаре и новый концертный цикл, где помимо оперной музыки будет звучать художественное слово.

И уже традиционно в преддверии открытия сезона театр приглашает всех на День открытых дверей, который в этом году пройдет 25 сентября.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2021-08-20 09:55:03
Очень ко времени, особо про налоги.
Leopol'd
2021-08-20 09:21:16
Экстремизм какой-то!
Изя
2021-08-20 09:40:44
Leopol'd, актуальная тема для просмотра ))
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