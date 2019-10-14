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Новости. Культура
17:40, 14 Октября 2019
фото: gov.karelia.ru

Актеры Национального театра Карелии заставили "сострадать" жюри на фестивале в Сыктывкаре

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Спектакли Национального театра Карелии и Независимого театрального объединения стали лауреатами III Северного театрального фестиваля в Коми.

По оценке жюри, постановка "Машина едет к морю" (режиссер Александр Овчинников) Национального театра признана лучшим спектаклем малой формы. Актриса театра Ксения Ширякина, представившая на фестивале от Независимого театрального объединения моноспектакль "Концерт для фортепиано с актрисой" (режиссер Инна Провоторова), одержала победу в номинации "лучшая женская роль".

"Председатель жюри Павел Подкладов (Москва) назвал "Машину едет к морю" маленьким шедевром и признался, что спектакль "по-настоящему разбередил душу и заставил сострадать". Ксению Ширякину сравнили с Эдит Пиаф, а ее существование на сцене – конгениальным великой музыке Чайковского, Шопена, Малера, звучавшей на спектакле", - сообщается на сайте правительства республики.

Северный театральный фестиваль, который сейчас проходит в Сыктывкаре, ориентирован на молодого зрителя. Он собрал театры, представляющие почти все регионы СЗФО: Республика Карелия, Республика Коми, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Вологодская, Архангельская области и Санкт-Петербург. Афишу составили 14 конкурсных спектаклей из 11 театров, программу дополняли и внеконкурсные спектакли.

Обладатель гран-при фестиваля станет известен 15 октября, его объявят в рамках церемонии Всероссийского театрального марафона.

 

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