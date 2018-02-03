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Новости. Общество
09:28, 03 Февраля 2018

Активиста штаба Навального в Петрозаводске оштрафовали за раздачу листовок про забастовку выборов

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Активиста карельского штаба политика Алексея Навального Даниила Сметанского суд признал виновным в незаконной раздаче агитационных листовок на акции "Забастовка избирателей".

Как пишет журнал "7х7", судья мирового суда Петрозаводска Анна Нуриева 2 февраля сочла, что листовка нарушает статью 5.12 КоАП "Изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах"). У листовки, призывающей горожан поддержать "Забастовку избирателей", не было выходных данных.

Адвокаты Сметанского Николай Флеганов и Максим Куклинов настаивали, что в суд необходимо вызвать оперуполномоченного, который задержал активиста, как считают защитники, с нарушениями. Судья ограничилась изучением составленного силовиками рапорта.

Представитель полиции Юрий Логинов во время заседания заявил, что на листовке был напечатан текст с критикой одного из кандидатов, некоего Путина: "26 января 2018 года распространял листовки с текстом 18 марта 2018 года Путин переназначит сам себя, выборов не будет".В материалах дела содержалось пояснение ЦИКа Карелии о том, что эта информация "создает негативный образ кандидата".

Ходатайство защиты о направлении запроса в Центральную избирательную комиссию России о том, был ли на 26 января 2018 года зарегистрированный кандидат в президенты по фамилии Путин, судья отклонила. В итоге суд оштрафовал Сметанского на тысячу рублей. Это решение активист намерен обжаловать в Петрозаводском городском суде.

Как напоминает издание, Даниила Сметанского задержали 26 января во время раздачи листовок. Он провел несколько часов в изоляторе временного содержания. Вместе со Сметанским были задержаны другие волонтеры штаба, однако в их отношении административные дела не возбуждались. В тот же день в петрозаводском Штабе Навального был проведен обыск.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-02-03 16:29:25
Постричь и в армию.
goo
2018-02-03 17:29:23
кир, тебя.
Матвей
2018-02-03 16:07:47
Какие блин "выборы"? На одного реального конкурента Самому ,простите,две ванны грязи выльют в СМИ по всем каналам, быдло схавает,извините и проголосует как надо....остальные "кандидаты" только смех вызывают,особенно ,кто уже 5 или 6 раз "выдвигается",и находятся чудики,голосующие за этого клоуна Кремля....
Лёнчик
2018-02-03 11:43:31
Чего их ловить,пусть бегают...с плакатами ....
grigorjev
2018-02-03 11:19:37
Во власть пробрались те, кто нарушают действующие законы. А защитники права - закрывают глаза на беззаконие... То есть преступный сговор налицо.
однозначно
2018-02-03 10:57:25
Навальнятам не помешает два часа строевой подготовки на плацу кадетского училища.
Гость
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