Активиста штаба Навального в Петрозаводске оштрафовали за раздачу листовок про забастовку выборов

Активиста карельского штаба политика Алексея Навального Даниила Сметанского суд признал виновным в незаконной раздаче агитационных листовок на акции "Забастовка избирателей".

Как пишет журнал "7х7", судья мирового суда Петрозаводска Анна Нуриева 2 февраля сочла, что листовка нарушает статью 5.12 КоАП "Изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах"). У листовки, призывающей горожан поддержать "Забастовку избирателей", не было выходных данных.

Адвокаты Сметанского Николай Флеганов и Максим Куклинов настаивали, что в суд необходимо вызвать оперуполномоченного, который задержал активиста, как считают защитники, с нарушениями. Судья ограничилась изучением составленного силовиками рапорта.

Представитель полиции Юрий Логинов во время заседания заявил, что на листовке был напечатан текст с критикой одного из кандидатов, некоего Путина: "26 января 2018 года распространял листовки с текстом 18 марта 2018 года Путин переназначит сам себя, выборов не будет".В материалах дела содержалось пояснение ЦИКа Карелии о том, что эта информация "создает негативный образ кандидата".

Ходатайство защиты о направлении запроса в Центральную избирательную комиссию России о том, был ли на 26 января 2018 года зарегистрированный кандидат в президенты по фамилии Путин, судья отклонила. В итоге суд оштрафовал Сметанского на тысячу рублей. Это решение активист намерен обжаловать в Петрозаводском городском суде.

Как напоминает издание, Даниила Сметанского задержали 26 января во время раздачи листовок. Он провел несколько часов в изоляторе временного содержания. Вместе со Сметанским были задержаны другие волонтеры штаба, однако в их отношении административные дела не возбуждались. В тот же день в петрозаводском Штабе Навального был проведен обыск.