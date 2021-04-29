Активисты продолжают делать Петрозаводск чище

В карельской столице продолжаются весенние экологические акции, сообщили в администрации Петрозаводска.

В четверг, 29 апреля, в Петрозаводске состоялось сразу несколько субботников и других природоохранных мероприятий. К экологическим акциям в парке Ямка присоединилось более 70 неравнодушных горожан.

Участниками стали представители органов исполнительной власти республики и её столицы, а также отделения Национального банка в Карелии. Совместно они расчистили дренажную канаву, посадили восемь дубов на территории парка, выполнили санитарную порубку самосева клёнов и черёмухи, убрали высохшую прошлогоднюю траву, обломанные ветви и мусор.

В Кленовом сквере провели озеленение в рамках акции «Сад памяти». В нём приняли участие специалисты администрации, сотрудники ООО «Городской комбинат благоустройства» и активные жители Кукковки. После традиционного мастер-класса от сотрудников управления благоустройства и экологии на территории сквера посадили 16 остролистных клёнов.

Помимо этого, субботник прошёл и в Октябрьском районе. Экологическая акция в сквере Марии Мелентьевой собрала вместе специалистов администрации, активистов Общероссийского народного фронта, студентов ПетрГУ и Петрозаводского техникума городского хозяйства, представителей Управления Росреестра по Республике Карелия, судебных приставов и налоговой службы. Вместе участники убрали с территории мусор и прошлогоднюю листву. Под руководством специалистов управления благоустройства и экологии студенты, обучающиеся по направлению «ландшафтный дизайн» выполнили санитарную обрезку кустарников.