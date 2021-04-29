Реклама на сайте
Прислать новость
В Петрозаводске оштрафованы две управляющие компании, подвергшие опасности жизни жильцов 8
Сегодня 12:30
Ожидавшая двойню женщина родила аномально гигантского ребенка
29.04.2021 19:10
Количество смертей от коронавируса в Карелии увеличилось до 469
Сегодня 09:31
Самолеты из Петрозаводска полетят в Казань 7
Сегодня 06:40
Россиянин ради жены решился на оккультный ритуал и был зарублен приятелем
29.04.2021 21:30
«В выборах участвовать не планировала» 18
Сегодня 09:12

Активисты продолжают делать Петрозаводск чище

Новости. Общество
18:40, 30 Апреля 2021
фото: © Администрация Петрозаводска
Загрузка...

В карельской столице продолжаются весенние экологические акции, сообщили в администрации Петрозаводска.

В четверг, 29 апреля, в Петрозаводске состоялось сразу несколько субботников и других природоохранных мероприятий. К экологическим акциям в парке Ямка присоединилось более 70 неравнодушных горожан.

Участниками стали представители органов исполнительной власти республики и её столицы, а также отделения Национального банка в Карелии. Совместно они расчистили дренажную канаву, посадили восемь дубов на территории парка, выполнили санитарную порубку самосева клёнов и черёмухи, убрали высохшую прошлогоднюю траву, обломанные ветви и мусор.

В Кленовом сквере провели озеленение в рамках акции «Сад памяти». В нём приняли участие специалисты администрации, сотрудники ООО «Городской комбинат благоустройства» и активные жители Кукковки. После традиционного мастер-класса от сотрудников управления благоустройства и экологии на территории сквера посадили 16 остролистных клёнов.

Помимо этого, субботник прошёл и в Октябрьском районе. Экологическая акция в сквере Марии Мелентьевой собрала вместе специалистов администрации, активистов Общероссийского народного фронта, студентов ПетрГУ и Петрозаводского техникума городского хозяйства, представителей Управления Росреестра по Республике Карелия, судебных приставов и налоговой службы. Вместе участники убрали с территории мусор и прошлогоднюю листву. Под руководством специалистов управления благоустройства и экологии студенты, обучающиеся по направлению «ландшафтный дизайн» выполнили санитарную обрезку кустарников.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.04.2021, 10:30
Жители Петрозаводска обнаружили забор рядом с местом недавней вырубки деревьев
23.04.2021, 15:43
Роспотребнадзор закрыл в Петрозаводске два бассейна
25.04.2021, 16:59
Строительная компания объяснила, что будет построено за возмутившим горожан забором в районе Петрозаводска
23.04.2021, 15:20
Парфенчиков: «Надо объяснять людям, что дешевая электроэнергия может закончиться»
23.04.2021, 13:31
Путин согласился сделать длинные выходные в мае
23.04.2021, 08:05
Бассейн H2O в Петрозаводске закрылся на неопределенный срок

Аналитика

Сегодня 14:22
Обществоведение
Школа на «пятерку»
Самая большая школа в Карелии может принять своих первых учеников уже в сентябре.
«В выборах участвовать не планировала» 18
Сегодня 09:12
«Совершено циничное и дерзкое преступление» 7
29.04.2021 14:32
Когда будущее Петрозаводска в руках горожан 1
29.04.2021 14:30
Как превратить озеро в болото 2
29.04.2021 13:55
Вся аналитика

Чтиво

29.04.2021 13:32
Без политики
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
С появлением «Здравляндии» разрешились не только детские страхи и капризы, но и тревога родителей за безопасность детей в условиях поликлиники.
История покупки квартиры в ипотеку с господдержкой
29.04.2021 13:30
В Петрозаводске стало солнечно
26.04.2021 15:50
архив чтиво

Медиа

День пожарной охраны в Петрозаводске 2021
Сегодня 16:35
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»