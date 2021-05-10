Реклама на сайте
Прислать новость
Новоселья на потоке и без долгов 1
Сегодня 12:13
Массовая стрельба в школе произошла в Казани 16
Сегодня 12:30
Голодный медведь бродит у вокзала на севере Карелии (ВИДЕО)
Сегодня 07:15
Пропавший без вести министр вышел из леса сам 6
10.05.2021 19:40
Эксперты предсказали новую волну мирового экономического кризиса
10.05.2021 20:40

Активисты рассказали, как хотят благоустроить Октябрьский и Первомайский проспекты

Новости. Общество
15:35, 11 Мая 2021
фото: © Лопаткина Анна
Загрузка...

На участках появятся деревья и экологичное игровое оборудование для детей.

В голосовании на портале 10.gorodsreda.ru, которое стартовало 26 апреля, участвуют 14 проектов благоустройства общественных территорий в Петрозаводске. О том, как должны измениться участки на Октябрьском и Первомайском проспектах, рассказала куратор благоустройства, депутат Законодательного собрания Карелии Анна Лопаткина.


© Лопаткина Анна

В голосовании участвует проект благоустройства территории рядом с домом № 40 по Октябрьскому проспекту. Здесь инициативная группа, встретившаяся с жителями и выяснившая их мнение, планирует серьезные преобразования.


Лев Хромов

 


© Лев Хромов

«Наши активисты предложили интересный проект благоустройства этой территории. Во-первых, мы планируем ее озеленить: посадить сирень, яблони, канадский клен — то, что придаст месту красок. Затем — облагородить народные тропы, выложить их плиткой; поставить скамейки, урны; посадить живую ель, чтобы жители могли отмечать здесь новогодние праздники; поставить деревянное, экологичное игровое оборудование для детей», — пояснила Анна Лопаткина.


© Лев Хромов


© ООО Контрейд

Жители Октябрьского проспекта уже начали приводить территорию в порядок, отметила куратор проекта Ольга Никитина. 1 мая инициативная группа провела здесь субботник, на который люди приходили целыми семьями. В ближайших планах активистов — обсудить с жителями конкретный план благоустройства.


© Лев Чугунов

С жителями Первомайского проспекта Анна Лопаткина встретилась, чтобы обсудить благоустройство сквера «Черемушки» рядом с детской музыкально-хоровой школой. По словам куратора проекта Владимира Мышковца, на этой встрече люди высказали много пожеланий.

«В первую очередь, жители просят провести озеленение сквера, высадить новые деревья. Во-вторых, установить на детской площадке искусственное покрытие, так как осенью и весной здесь бывает очень грязно. И, конечно, хотелось бы обновить само игровое оборудование. В итоге эта территория и весь наш район должны стать комфортнее, красивее и безопаснее», — рассказал исполнительный директор Федерации бокса Карелии.

Кураторы обеих территорий уже подготовили примерную визуализацию того, как они будут выглядеть после благоустройства. Теперь самое важное — добиться, чтобы проекты вошли в первую семерку по итогам голосования: в этом случае они получат госфинансирование и будут реализованы в 2022 году.


© Лопаткина Анна

Проголосовать за один из проектов может любой житель республики старше 14 лет до 30 мая включительно, для этого достаточно пройти процедуру регистрации по номеру телефона или по профилю на госуслугах. В голосовании также участвуют общественные территории Сегежи, Кондопоги и Костомукши.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
asusls
2021-05-11 16:31:37
Нельзя смеяться
елпидифор
2021-05-11 16:23:10
А что будет с аварийным домом, который в эти парадные снимки не попал?
наташка
2021-05-11 15:45:07
Это которая на волне сунских партизан в заксобрание просочилась ? Она вам наобещает.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.05.2021, 11:22
В Карелии выживший в аварии пассажир через несколько минут был насмерть сбит другим автомобилем
10.05.2021, 15:54
Подростка, пропавшего более трех месяцев назад в Петрозаводске, нашли мертвым в лесу
09.05.2021, 17:37
Водитель, пострадавший в аварии с пожарной машиной, умер
08.05.2021, 11:26
Куда пойти в Петрозаводске 9 мая - полная программа празднования Дня Победы
09.05.2021, 16:35
Пожарная машина снесла легковой автомобиль в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
05.05.2021, 13:20
Парфенчиков присвоил звания отличившимся медикам Карелии

Аналитика

Сегодня 16:35
Капитал
«Костная клиника»: травма — отдыху не помеха
Скоро лето — пора отпусков: кто-то уже собирается на отдых на курорт, кто-то планирует провести отпуск на любимой даче, а кто-то покорять окрестности своего города верхом на велосипеде.
Продали, что смогли 1
Сегодня 14:05
Новоселья на потоке и без долгов 1
Сегодня 12:13
Про войну – не вполголоса 2
04.05.2021 09:32
Завидная фигура без пота и боли: топовые средства от «апельсиновой корки»! 1
04.05.2021 09:30
Вся аналитика

Чтиво

10.05.2021 16:23
Без политики
Сергей Шугаев: «О войне они ничего не рассказывали…»
Бывший начальник Главного управления МЧС России по Карелии, генерал-майор Сергей Шугаев рассказал о своих родных-фронтовиках, о том, почему он решил стать военным и о попытках переписать историю.
«Усиленно стали называть только две известные фамилии» 6
07.05.2021 08:54
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
29.04.2021 13:32
архив чтиво

Медиа

День пожарной охраны в Петрозаводске 2021
30.04.2021 16:35
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»