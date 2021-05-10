Активисты рассказали, как хотят благоустроить Октябрьский и Первомайский проспекты

На участках появятся деревья и экологичное игровое оборудование для детей.

В голосовании на портале 10.gorodsreda.ru, которое стартовало 26 апреля, участвуют 14 проектов благоустройства общественных территорий в Петрозаводске. О том, как должны измениться участки на Октябрьском и Первомайском проспектах, рассказала куратор благоустройства, депутат Законодательного собрания Карелии Анна Лопаткина.



© Лопаткина Анна

В голосовании участвует проект благоустройства территории рядом с домом № 40 по Октябрьскому проспекту. Здесь инициативная группа, встретившаяся с жителями и выяснившая их мнение, планирует серьезные преобразования.



Лев Хромов



© Лев Хромов

«Наши активисты предложили интересный проект благоустройства этой территории. Во-первых, мы планируем ее озеленить: посадить сирень, яблони, канадский клен — то, что придаст месту красок. Затем — облагородить народные тропы, выложить их плиткой; поставить скамейки, урны; посадить живую ель, чтобы жители могли отмечать здесь новогодние праздники; поставить деревянное, экологичное игровое оборудование для детей», — пояснила Анна Лопаткина.



© Лев Хромов



© ООО Контрейд

Жители Октябрьского проспекта уже начали приводить территорию в порядок, отметила куратор проекта Ольга Никитина. 1 мая инициативная группа провела здесь субботник, на который люди приходили целыми семьями. В ближайших планах активистов — обсудить с жителями конкретный план благоустройства.



© Лев Чугунов

С жителями Первомайского проспекта Анна Лопаткина встретилась, чтобы обсудить благоустройство сквера «Черемушки» рядом с детской музыкально-хоровой школой. По словам куратора проекта Владимира Мышковца, на этой встрече люди высказали много пожеланий.

«В первую очередь, жители просят провести озеленение сквера, высадить новые деревья. Во-вторых, установить на детской площадке искусственное покрытие, так как осенью и весной здесь бывает очень грязно. И, конечно, хотелось бы обновить само игровое оборудование. В итоге эта территория и весь наш район должны стать комфортнее, красивее и безопаснее», — рассказал исполнительный директор Федерации бокса Карелии.

Кураторы обеих территорий уже подготовили примерную визуализацию того, как они будут выглядеть после благоустройства. Теперь самое важное — добиться, чтобы проекты вошли в первую семерку по итогам голосования: в этом случае они получат госфинансирование и будут реализованы в 2022 году.



© Лопаткина Анна

Проголосовать за один из проектов может любой житель республики старше 14 лет до 30 мая включительно, для этого достаточно пройти процедуру регистрации по номеру телефона или по профилю на госуслугах. В голосовании также участвуют общественные территории Сегежи, Кондопоги и Костомукши.