Актриса Настасья Самбурская потискала в Карелии 30 хаски и отведала сет из калиток (ВИДЕО)

Актриса, певица и блогер Настасья Самбуская построила маршрут по Карелии и сняла тревэл-шоу.

В Карелии побывала звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская, чтобы узнать, чем богат местный туристический бизнес. Она сняла выпуск тревэл-шоу «Маршрут построен», где она рассказывает то, что нужно российскому туристу.

«Карелия — это самый недооцененный раньше и самый быстроразвивающийся сейчас туристический регион России», — говорится к аннотации к выпуску.

В своем тревэл-шоу «Маршрут построен. Карелия» актриса рассказывает о центре активного отдыха на реке Шуя, рыбном заводе, музее «Полярный Одиссей», предприятии, выпускающем морсы и т. д.

Во время путешествия по республике Настасье предложили потискать 30 собачек, отведать сет из калиток, покормить форель и ударить в колокол.