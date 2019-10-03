Актриса Наталья Рудова устроила жаркую фотосессию в мокром платье

Наталья Рудова раззадорила мужчин провокационными фото.

Актриса поделилась жаркими кадрами, сделанными в Малибу. Популярная блондинка запечатлена на берегу Тихого океана. Наталья выбрала для похода на пляж черное платье.





Она окунулась в воду, чтобы ткань соблазнительно подчеркнула изгибы ее стройного тела, пишет Cosmopolitan.

Наталья осталась довольна работой фотографа.

"Мурашки", – указала светская львица.