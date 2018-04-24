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Новости. Общество
19:40, 24 Апреля 2018

Актриса Ольга Дроздова из-за зубов обиделась на мужа

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Бывший муж ради новых зубов Ольги Дроздовой продал видеомагнитофон.

Звезда сериала "Бандитский Петербург" Ольга Дроздова дважды выходила замуж. Первым ее супругом был Александр Боровиков - чемпион СССР по академической гребле.

С ним они прожили три года. Несмотря на то, что у Ольги и Александра есть общее прошлое, сейчас актриса даже слышать о нем не хочет. В последнем выпуске программы "Звезды сошлись" Боровиков объяснил, почему бывшая жена затаила на него обиду, пишет uznayvse.

Дело в том, что однажды по-пьяни он дал небольшое интервью, которое сильно задело Ольгу.

По словам Александра, после окончания театрального училища им.М.С.Щепкина Дроздову не взяли в Пушкинский театр. Еремин сказал: "Я ничего не вижу!" Но Александр все же хотел помочь жене осуществить ее мечту.

Позже Ольга устроилась в театр "Современник", но его руководитель Галина Борисовна Волчек заявила молодой актрисе, что "с такими зубками надо что-то делать".

Ради того, чтобы найти деньги на новые зубы жене, Александр продал видеомагнитофон, о чем, не подумав, много лет спустя рассказал журналистам.

Ольга, как и любая другая женщина, обиделась за такое на бывшего супруга и теперь не желает с ним общаться.

Редакция uznayvse.ru напоминает, вскоре после развода с Боровиковым Ольга Дроздова познакомилась с Дмитрием Певцовым, у них начался служебный роман. Ольга и Дмитрий вместе уже более 20 лет. У супругов подрастает сын Елисей.

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