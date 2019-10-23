Актриса прикрыла грудь яйцами (ФОТО)

Анна Цуканова-Котт снялась топлес.

Звезда сериала "Мажор" обнажила бюст, который прикрыла самым популярным утренним блюдом.

Актриса удивила публику необычным видом. Анна прикрыла пышную грудь и один глаз макетами яичницы-глазуньи, пишет Cosmopolitan.

Цуканова-Котт собрала волосы в пучок и сделала яркий макияж с акцентом на красные губы. Снимок получился чрким и необычным.

"Как насчет того, чтобы поесть безумного искусства сегодня вечером?", – поинтересовалась артистка.

Оказалось, что женщина продолжила работу над кулинарным проектом "Ешь искусство". Она снимает короткие видеоролики, показывая интересные рецепты в необычном, творческом формате.