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Новости. Общество
20:20, 25 Марта 2019
фото: instagram.com/yulia_hlynina

Актриса рассказала о съемках постельных сцен в фильме "Звоните ДиКаприо!"

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Юлия Хлынина рассказала о своем опыте съемок в откровенных сценах на шоу "Пятница с Региной".

Актриса снялась в сериале "Звоните ДиКаприо!" с 30-летним Александром Петровым. Хлынина поделилась эмоциями от работы с актером. По словам Юлии, ей было комфортно сниматься в постельных сценах с Александром, пишет Cosmopolitan.

"Было достаточно комфортно, потому что не было людей, и оператор была женщина. У Саши такая фильмография, перед ним уже каждая артистка раздевалась", – объяснила Хлынина.

Ведущая отметила, что на счету актрисы уже немало откровенных съемок. Так, она вспомнила "яркую и страстную" сцену с Константином Хабенским ("Селфи"), сцену в карете с Петром Федоровым ("Дуэлянт"), а также роль Хлыниной в драме режиссера Вадима Перельмана.

Юлия вспомнила и свою первую постельную сцену в фильме Станислава Говорухина "Weekend".

"Мне было 18 лет, нужно было раздеваться. Я была на всё готова ради искусства. Я же еще не делала этого и не знала, что ты стесняешься, куча чужих людей. Он мне говорил: представь, что это не ты, а порноактриса", – поделилась звезда.

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