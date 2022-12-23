Акция «Елка желаний» продолжается в Карелии

Руководители органов власти и предприятий исполняют мечты детей.

В Карелии проходит уже ставшая традиционной Всероссийская акция «Елка желаний». Участие в ней принимают дети с ограниченными возможностями здоровья, ребята из многодетных и малообеспеченных семей, семей военнослужащих. О своих мечтах они написали на сайт елкажеланий.рф. Многие руководители органов власти, предприятий и учреждений региона сняли шары-пожелания с елки, установленной в холле Правительства республики, и уже начали исполнять мечты юных жителей Карелии.

Среди желаний − ноутбуки, телефоны, музыкальные инструменты, игрушки, велосипед и коньки, разные путешествия. Заявки пришли из Петрозаводска, Кондопоги, Пряжи, Олонца, Сегежи, Надвоиц, Чупы и других населенных пунктов.

«Очень хорошая акция, которая уже несколько лет подряд помогает детям. Участвую в ней постоянно и делаю это с большим удовольствием», − сказала руководитель администрации Главы республики Татьяна Игнатьева. Ее подарок − ноутбук − уже сегодня отправится девятилетней Наталье в Сортавальский район.

«Новый год — теплый детский праздник. Мы все помним о своих детских желаниях, наши родители их исполняли. Думаю, что и мы сегодня помогли родителям поучаствовавших в акции детей исполнить их новогодние желания», — поделился впечатлениями глава Петрозаводска Владимир Любарский. Мэр города воплотит в жизнь мечту пятилетнего Саши побывать в дельфинарии.

На предложение организаторов всероссийской акции откликнулись предприятия и организации региона, в их числе «Баренц Групп», «КСМ», «Строительно-финансовая компания», «Технологические решения», «Гидрокор», «Сбербанк», «Россельхозбанк» и другие.

«Такие мероприятия позволяют создать настроение, подарить людям их мечту, а в Новый год мечты должны сбываться», − отметил директор филиала компании «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» Анатолий Смирнов. Шестилетнему петрозаводчанину Владиславу руководитель предприятия подарит планшет.

«Елка желаний» — это специальная акция Всероссийского проекта «Мечтай со мной». Ее цель — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Акция реализуется с 2018 года по всей России и каждый год объединяет тысячи неравнодушных граждан, готовых творить добрые дела. Вчера участие в акции принял Президент России Владимир Путин — он исполнит желания трех участников из разных регионов страны.

В Карелии сейчас обработаны около 60 заявок, часть ребят уже получили подарки.

Стать исполнителем желания может каждый — достаточно на сайте елкажеланий.рф до 28 февраля выбрать открытку с мечтой ребенка.