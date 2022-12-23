Реклама

Истории успеха. Надвоицкий завод ТДМ
Сегодня 14:00
В Петрозаводске умер маленький Артем, которого жестоко избил отец
Сегодня 10:22
Главный невролог Карелии о страшном случае инсульта: «Почти полстакана крови в голове!»
Сегодня 07:40
Жители Петрозаводска предлагают игнорировать маршрутки после повышения цен до 50 рублей
Сегодня 09:21

Акция «Елка желаний» продолжается в Карелии

Новости. Общество
16:18, 23 Декабря 2022
фото: © Правительство Карелии

Новости партнеров

Руководители органов власти и предприятий исполняют мечты детей.

В Карелии проходит уже ставшая традиционной Всероссийская акция «Елка желаний». Участие в ней принимают дети с ограниченными возможностями здоровья, ребята из многодетных и малообеспеченных семей, семей военнослужащих. О своих мечтах они написали на сайт елкажеланий.рф. Многие руководители органов власти, предприятий и учреждений региона сняли шары-пожелания с елки, установленной в холле Правительства республики, и уже начали исполнять мечты юных жителей Карелии.

Среди желаний − ноутбуки, телефоны, музыкальные инструменты, игрушки, велосипед и коньки, разные путешествия. Заявки пришли из Петрозаводска, Кондопоги, Пряжи, Олонца, Сегежи, Надвоиц, Чупы и других населенных пунктов.

«Очень хорошая акция, которая уже несколько лет подряд помогает детям. Участвую в ней постоянно и делаю это с большим удовольствием», − сказала руководитель администрации Главы республики Татьяна Игнатьева. Ее подарок  − ноутбук − уже сегодня отправится девятилетней Наталье в Сортавальский район.

«Новый год — теплый детский праздник. Мы все помним о своих детских желаниях, наши родители их исполняли. Думаю, что и мы сегодня помогли родителям поучаствовавших в акции детей исполнить их новогодние желания», — поделился впечатлениями глава Петрозаводска Владимир Любарский. Мэр города воплотит в жизнь мечту пятилетнего Саши побывать в дельфинарии.

На предложение организаторов всероссийской акции откликнулись предприятия и организации региона, в их числе «Баренц Групп», «КСМ»,  «Строительно-финансовая компания», «Технологические решения», «Гидрокор», «Сбербанк», «Россельхозбанк» и другие.

«Такие мероприятия позволяют создать настроение, подарить людям их мечту, а в Новый год мечты должны сбываться», − отметил директор филиала компании «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» Анатолий Смирнов. Шестилетнему петрозаводчанину Владиславу руководитель предприятия подарит планшет.

«Елка желаний» — это специальная акция Всероссийского проекта «Мечтай со мной». Ее цель — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Акция реализуется с 2018 года по всей России и каждый год объединяет тысячи неравнодушных граждан, готовых творить добрые дела. Вчера участие в акции принял Президент России Владимир Путин — он исполнит желания трех участников из разных регионов страны.

В Карелии сейчас обработаны около 60 заявок, часть ребят уже получили подарки.

Стать исполнителем желания может каждый — достаточно на сайте елкажеланий.рф до 28 февраля выбрать открытку с мечтой ребенка.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.12.2022, 16:54
Шойгу сказал, как долго будет продолжаться спецоперация
20.12.2022, 20:30
Финляндия запретила вывоз в Россию «средств для борьбы с беспорядками»
20.12.2022, 00:10
Врач описал опасные действия родителей при ОРВИ у ребенка
22.12.2022, 18:40
Россиянин получил в Финляндии срок после покупок на 4 миллиона рублей
23.12.2022, 10:22
В Петрозаводске умер маленький Артем, которого жестоко избил отец
16.12.2022, 11:12
Военком Карелии: законны ли уведомления, оставленные в почтовом ящике

Аналитика

Сегодня 09:00
Обществоведение
Алексей Бахилин: «Мы свое место и роль в избирательной системе понимаем»
Председатель ЦИК Карелии, Заслуженный юрист Республики Карелия, Председатель Карельского отделения Ассоциации юристов России Алексей Бахилин рассказал об итогах кампаний 2022 года, изменении законодательства и отказе от слова «Центральная».
Они делают мир ярче!
22.12.2022 11:08
Рекордная помощь: бизнесу Петрозаводска в этом году выделили 209 млн рублей
20.12.2022 11:22
«ЭкоЛайн»: современное отношение к отходам
19.12.2022 12:15
Депутатов предостерегли от участия в незаконных митингах
16.12.2022 09:46
Иконы «не горят»: найдены реликвии погибшей Успенской церкви
15.12.2022 09:40
Успеть до Нового года: кому доверить доставку новогодних подарков?
14.12.2022 10:42
«Здесь будут рождаться чемпионы»
14.12.2022 07:52
Вся аналитика

Чтиво

20.12.2022 15:59
Без политики
Зимние витамины
Заведующая центром здоровья Городской поликлиники №2 Петрозаводска Оксана Васильевна Красильникова рассказала о необходимых в зимнее время витаминах и минералах.
ГорПО Петрозаводска: 64 года работы для людей!
12.12.2022 15:30
Вадим Маркелов: «Направо пойдешь — коня потеряешь, налево пойдешь — головы лишишься»
01.12.2022 12:16
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.