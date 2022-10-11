Акция на готовые квартиры в ЖК «Каскад»: сделать шаг навстречу новому

Жилой комплекс «Каскад» в микрорайоне Древлянка — самый масштабный проект компании «Век» в настоящее время.

Жилой комплекс «Каскад» в микрорайоне Древлянка – самый масштабный проект компании «Век» в настоящее время. Комплекс возглавил рейтинг в федеральном градостроительном конкурсе «ТОП ЖК-2022» в Карелии. Это поистине вызывает восхищение и гордость не только у застройщика, но и у жителей комплекса, которые активно рекомендуют «Каскад» своим родственникам, друзьям и знакомым. Чтобы ближе познакомиться с комплексом, оценить его масштабы и получить ответы на все интересующие вопросы, организуются экскурсии с заслуженным строителем РФ Евгением Максовичем Воскобойниковым. Кто, как ни генеральный директор СК «Век» может рассказать все от самой идеи застройки лучшего комплекса в Карелии, до ее реализации с интересными фактами.

Секрет успешности комплекса прост – комфортные и уютные квартиры с теплой водой круглый год; развитая инфраструктура, которая включает в себя образовательные и медицинские центры, детские и спортивные площадки на любой вкус, пункты выдачи интернет-заказов, кафе. И все это окружено зеленью – просторные газоны, цветы и кустарники – настоящий ландшафтный дизайн прямо у дома.

Заинтересовались? У нас потрясающая новость! Мы объявляем о распродаже готовых квартир в 10 доме «Каскада»! Акция продлится до конца ноября.

Предлагаем три квартиры на любой вкус, у каждой из которых есть свои преимущества.

1. Классическая двухкомнатная квартира, 56,4 кв. м, 9 этаж, с раздельными комнатами на две стороны, а это — хороший вид из окон, к тому же верхние этажи всегда светлее.

Это просторная квартира с полноразмерной кухней. При необходимости кухню и гостиную можно объединить в одно большое пространство. Спальня со свободной лоджией выходит в тихий двор, на солнечную сторону, где можно с удовольствием отдохнуть от городской суеты и насладится видом.

2. Трехкомнатная квартира, 63,8 кв. м, 6 этаж, с кухней-гостиной и двумя спальными комнатами. У данной квартиры удобное расположение относительно соседних квартир — только одна общая стена со стороны кухни-гостиной, спальные комнаты максимально изолированы. Два просторных санузла. Гостевая и спальная зоны разделены прихожей и обращены окнами на разные стороны света. А наблюдать за жизнью внутри квартала можно с вместительной лоджии.

Прекрасным подарком к данной квартире станет уже осуществленный дизайн-проект: здесь мебель и предметы декора нарисованы на стенах в натуральную величину. Это позволяет оценить объем помещений.

3. Классическая евро-трешка, 65,2 кв. м, с вместительной кухней-столовой и двумя замечательными спальными комнатами с окнами большой лоджии на южную сторону. Два просторных санузла. Квартира правильной формы, с простой понятной планировкой, отсутствуют длинные узкие коридоры. Здесь легко можно обыграть площадь и расставить мебель.

Большие, светлые окна с энергосбережением не пропускают посторонних звуков с улицы. По желанию клиента их можно заменить стеклопакетами с тонировкой для создания большей приватности.

Покупка квартиры в ЖК «Каскад» — приобретение комфортного, современного жилья с множеством преимуществ:

Развитая инфраструктура микрорайона. На территории комплекса успешно работают более 60 компаний.

Каждый дом — индивидуальный архитектурный проект

Большие, благоустроенные дворы с озеленением, детскими игровыми и спортивными комплексами и безопасным прорезиненным покрытием.

Наземный и подземный паркинг

В шаговой доступности новый детский сад, школа, ТРЦ Лотос Плаза

Низкие коммунальные платежи

Горячая вода 365 дней в году

Красиво. Безопасно. Удобно.

Необходимая информация обо всех домах и квартирах ЖК «Каскад» размещена на нашем официальном сайте: https://vek-kvartira.ru/

ЖК «Каскад». Застройщик: АО «СЗ «Строительная компания «Век». Адрес: Республика Карелия, Петрозаводск, пр. Первомайский, д. 43. ИНН: 1001010821 / ОГРН: 1021000527965. Проектная декларация на сайте СК «Век».

Реклама / ИНН 1001010821 / АО «СЗ «Строительная компания «Век»