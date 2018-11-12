Акция от "Сампо.ру": год интернета и цифровое ТВ

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Компьютерная сеть "Сампо.ру" представляет тариф "Контракт ТВ".
"Контракт ТВ" - это качественный и доступный интернет со скоростью 60 Мбит/с и 115 ТВ каналами для взрослых и детей. При подключении к тарифу оборудование для просмотра цифрового ТВ в подарок.
"Контракт ТВ" отлично подойдет абонентам, которые заранее планируют свои расходы, потому что этот тариф предусматривает единоразовую годовую абонентскую плату.
Так при подключении к тарифу "Контракт ТВ" единоразовый годовой платеж составит 4800 рублей.
А еще круглосуточная техподдержка, доступ к сервисам "Мой Город" и "Охрана", удобный способ оплаты через "Личный кабинет".
"Сампо.ру" – Надежный. Быстрый. Твой.
Подробности по телефону 22-00-00 и на сайте sampo.ru.
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