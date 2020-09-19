Акция по сбору вторсырья проходит сегодня в Петрозаводске

Рейс "Сбормобиля" и "Металлмобиля" охватывает 23 точки в разных районах города.

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, 20 сентября по улицам города проедут "Сбормобиль" и обновлённый "Металлмобиль". Волонтёры каждые первое и третье воскресенье месяца принимают у петрозаводчан вторсырьё на переработку. В расписании – 23 остановки в разных районах города.



Напоминаем, что "Металлмобиль" собирает не только лом чёрных и цветных металлов, в том числе жестяные банки и металлические баллончики, но и любую сломанную электронику, бытовую технику и мобильные телефоны.



Полный список того, что волонтёры принимают и не принимают на переработку, а также правила сдачи вторсырья опубликованы в группе "Сбормобиль ПТЗ". Там же появляется актуальная информация о нововведениях акции и других инициативах экозащитников.

Как сообщалось ранее, 80% вырученных от переработки вторсырья средств идут на поддержку бездомных животных, остальные 20% - на печать листовок и экорекламу.