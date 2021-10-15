Указом Главы республики от 27 сентября 2021 года Акционерное общество «Славмо» награждено медалью «За заслуги перед Республикой Карелия».

Указом Главы Республики Карелия от 27 сентября 2021 года за высокие достижения и заслуги перед Республикой Карелия и ее жителями в экономической, социально-культурной, государственной и профессиональной деятельности в области пищевой промышленности Акционерное общество «Славмо» награждено медалью «За заслуги перед Республикой Карелия».

Акционерное общество «Славмо» является одним из крупных предприятий республики. Предприятие уверенно развивается, сохраняя российские традиции производства высококачественной молочной продукции.

Продукция АО «Славмо» хорошо знакома жителям Республики Карелия и других регионов. Не раз она была представлена на выставках регионального и российского масштаба, где была отмечена многочисленными наградами.