Аквапарк может появиться в торгово-развлекательном центре Петрозаводска

В ТРЦ "Лотос-Плаза" планируют построить третью очередь.

"Сейчас у нас две основные концепции в проработке. Общее между ними – это развлекательный парк для подростков и взрослых с боулингом, бильярдом, различными аттракционами и киберпространством", – рассказала Юлия Мефодьева, руководитель проекта третьей очереди ТРЦ "Лотос-Плаза".

Дополнительным объектом может стать либо аквапарк, либо водно-банный центр с баням, парными, массажем и подогреваемым бассейном на улице.



Жители Карелии могут принять участие в голосовании и выбрать объект, который хотели бы видеть в торгово-развлекательном центре на Древлянке.



Напомним, осенью 2019 года открылась вторая очередь со спортивным клубом Fitness House и парком активного отдыха для детей "Боше-Парк".



По словам Юлии Матросовой, управляющей ТРЦ "Лотос-Плаза", территории достаточно для того, чтобы разместить там водно-спортивный центр и комфортабельную парковку.



Предварительная стоимость работ – 1,7 млрд рублей.

Подробнее смотрите в программе "Событие дня на ТНТ-ОНЕГО".