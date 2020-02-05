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Аквапарк может появиться в торгово-развлекательном центре Петрозаводска

Новости. Общество
15:56, 05 Февраля 2020
фото: © "ТНТ-Онего"/кадр из видео
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В ТРЦ "Лотос-Плаза" планируют построить третью очередь.

"Сейчас у нас две основные концепции в проработке. Общее между ними – это развлекательный парк для подростков и взрослых с боулингом, бильярдом, различными аттракционами и киберпространством", – рассказала Юлия Мефодьева, руководитель проекта третьей очереди ТРЦ "Лотос-Плаза".

Дополнительным объектом может стать либо аквапарк, либо водно-банный центр с баням, парными, массажем и подогреваемым бассейном на улице.

Жители Карелии могут принять участие в голосовании и выбрать объект, который хотели бы видеть в торгово-развлекательном центре на Древлянке.

Напомним, осенью 2019 года открылась вторая очередь со спортивным клубом Fitness House и парком активного отдыха для детей "Боше-Парк".

По словам Юлии Матросовой, управляющей ТРЦ "Лотос-Плаза", территории достаточно для того, чтобы разместить там водно-спортивный центр и комфортабельную парковку.

Предварительная стоимость работ – 1,7 млрд рублей.

Подробнее смотрите в программе "Событие дня на ТНТ-ОНЕГО".

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