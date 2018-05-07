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Новости. Общество
14:11, 07 Мая 2018

Александр Анишин: "Главное – сохранить память о героях, которые воевали за нашу свободу и независимость"

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Фонд "поколений" передал в Национальный музей штык от винтовки Мосина, люк бронепоезда БЕПО-52 и стеклянную флягу времен обороны Петрозаводска.

Участники поискового фонда "Эстафета поколений" передали в Национальный музей Карелии артефакты времен Великой Отечественной войны, найденные за последние несколько лет под Петрозаводском и в Пряжинском районе республики. В церемонии принял участие депутат Петросовета, председатель правления фонда Александр Анишин.

Коллекцию музея пополнит, в частности, штык от винтовки Мосина, вонзенный советским солдатом в ствол дерева в октябре 1941 года – спустя небольшое время после боев за Петрозаводск. Поисковики предполагают, что таким образом бойцы могли использовать штык в качестве антенны для рации.

Артефакт в музей передали вместе с фрагментом ствола.

Кроме того, поисковики передали в музей элемент люка бронепоезда БЕПО-52. В сентябре 1941 года, во время обороны карельской столицы, состав был взорван в районе Ужесельги.

Также в фонды попадут стеклянная фляжка времен Первой мировой войны, использовавшаяся и советскими солдатами на Карельском фронте Великой Отечественной, крышка от цинковой коробки для патронов, столовые приборы бойцов.

"В наше непростое время главное – сохранить память о Великой Отечественной войне, о героях, которые воевали за нашу свободу и независимость, - рассказал Александр Анишин. - Для этого важно, чтобы были предметы, чтобы их можно было потрогать, посмотреть, послушать истории о них. Мы считаем, что артефакты, которые мы сегодня передали в музей, говорят очень о многом: это и бронепоезд, участвовавший в обороне Петрозаводска, и штык, который солдат воткнул в ствол в 1941 году, дерево с тех пор росло, а штык в нем остался. Это очень знаковые вещи и мы верим, что они будут храниться для следующих поколений, для наших потомков".

Директор Национального музея Михаил Гольденберг поблагодарил поисковиков за сотрудничество и отметил, что все артефакты пополнят фонды учреждения в ближайшее время.

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