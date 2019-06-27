Александр Анишин объяснил цель сбора подписей за установку стелы "Город воинской славы" на площади Кирова

Председатель фонда "Эстафета поколений" Александр Анишин объяснил, почему волонтеры поисковиков вышли собирать подписи за установку стелы "Город воинской славы" на площади Кирова.

Волонтеры Карельского регионального общественного фонда содействия увековечиванию памяти погибших при защите Отечества "Эстафета поколений" за два дня собрали более трех тысяч подписей за установку стелы "Город воинской славы" в центре Петрозаводска. По словам председателя Фонда Александра Анишина, представители его организации готовы и дальше выходить на улицы в поддержку ветеранов. У тех, кто пережил войну, нет сил стоять с подписными листами и объяснять всем горожанам, почему это важно.

"Накануне 9 мая многие с удовольствием клеят на машины "Спасибо деду за Победу". Так, у нас выражают уважение к нашим героям и их подвигам в Великую Отечественную войну. Но это просто слова. Сегодня у нас есть реальная возможность оказать поддержку ветеранам. Для этого нужно выполнить их просьбу – установить стелу "Город воинской славы" на пл. Кирова. Для тех, кто бился за Петрозаводск и мучился в его концлагерях, эта стела не просто памятник, это – реликвия. Этих людей становится все меньше и меньше. И когда последний боец 71-й Краснознаменной Торуньской стрелковой дивизии Василий Репников просит решить вопрос со стелой, боится не дожить до того момента, когда стелу установят, наш долг помочь ветеранам, потому что они сражались за Родину. Поэтому наши волонтеры хотят собрать как можно больше подписей, чтобы передать их в администрацию города", – считает Александр Анишин.



По мнению председателя фонда "Эстафета поколений", времени на споры о том, где должна стоять стела, уже нет. В год 75-летия Победы ветераны должны иметь возможность почтить память погибших у знакового памятника. При этом Александр Анишин понимает, что Петрозаводск – город со сложившейся архитектурой, всегда найдутся противники того или иного решения при изменении облика столицы Карелии.



"Сегодня никто не собирается уничтожать памятный знак "Дерево дружбы", на месте которого планируют установить стелу. Знак, где изображены далеко не все города-побратимы, отреставрируют и перенесут на набережную – к галерее скульптур-подарков от других городов. Таким образом мы не только выполним волю ветеранов, но и дадим вторую жизнь "Дереву дружбы", – уверен Александр Анишин.