Александр Ханцевич: "Для успешного решения вопросов благоустройства необходим комплексный подход"

Исполняющий обязанности председателя Петрозаводского городского совета Александр Ханцевич принял участие в работе Консультативного совета по вопросам благоустройства и развития общественных территорий, созданном администрацией города.

Выступая на совещании, и.о. председателя Петросовета Александр Ханцевич подчеркнул, что Консультативный совет должен стать площадкой для обсуждения, которая объединит знания и опыт специалистов разных областей и позволит на основе полученных рекомендаций выработать консолидированный подход к реализации тех или иных проектов благоустройства.

- Вопросы благоустройства зачастую напрямую связаны с вопросами из сфер градостроительства и архитектуры, права, экономики, инвестиционной политики, истории или общественной жизни. Для их успешного решения необходим комплексный и стратегический подход, обязательно учитывающий компетентное мнение экспертов-профессионалов смежных областей и позицию горожан. Депутатский корпус Петросовета надеется на то, что Консультативный совет задаст новый современный вектор будущего развития городской среды, которая должна стать максимально благоприятной и комфортной для всех жителей и гостей Петрозаводска, - сказал Александр Ханцевич.

Депутат также отметил, что особое внимание участники Консультативного совета должны обратить на вопросы дальнейшего грамотного перспективного развития общественных пространств и мест отдыха, популярных у петрозаводчан (таких, как: городская набережная, лесопарковая зона вдоль трассы "Фонтаны", прибрежные зоны рек Лососинка и Неглинка, вело-пешеходная инфраструктура и объекты в отдаленных жилых микрорайонах, обустройство которых было начато в рамках "Комфортной городской среды" и программы поддержки местных инициатив, и др). Кроме того, по его мнению, в рамках работы Консультативного совета важно проработать возможные варианты поиска и привлечения к реализации проектов благоустройства новых инвесторов, что позволит не только существенно снизить нагрузку на городской бюджет, но и реализовать максимальное количество инициатив горожан.

Консультативный совет по вопросам благоустройства и развития общественных территорий создан для координации и взаимодействию по вопросам реализации в городе новых мероприятий по благоустройству, а также для анализа уже проделанной работы. В состав коллегиального органа вошли представители администрации, депутаты Петрозаводского городского совета Александр Ханцевич и Александр Анишин, общественники и специалисты в различных областях.