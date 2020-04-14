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Александр Калько: "Проблема обмена корреспонденцией с органами власти сейчас стоит очень остро"

Новости. Экономика
16:49, 14 Апреля 2020
фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего
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Лидер "Деловой России" в Карелии Александр Калько обратился к главе республики с просьбой обязать все органы власти принимать во время пандемии коронавируса корреспонденцию с использование электронных цифровых подписей.

Председатель Карельского регионального отделения "Деловой России" Александр Калько направил обращение главе региона Артуру Парфенчикову. Речь в письме идет о необходимости срочного введения правовых норм, обязывающих все органы власти принимать корреспонденцию с использование электронных цифровых подписей.

"Для создания условий соблюдения гражданами и хозяйствующими субъектами установленных ограничений режима самоизоляции, прошу Вас рассмотреть возможность приема органами исполнительной власти республики всей входящей корреспонденции, подписанной с использованием электронных цифровых подписей (ЭЦП), - пишет Александр Калько. - В настоящее время в ряде органов исполнительной власти республики отсутствует фактическая возможность получения ими корреспонденции, подписанной ЭЦП. Более того, направляемые на официальные электронные почтовые адреса письма остаются без входящей отметки о регистрации. Имеют место случаи переполнения электронных почтовых ящиков, что исключает возможность отправки электронной корреспонденции".

По мнению лидера "Деловой России" в Карели, данные обстоятельства приводят к фактическому требованию предоставления документов в органы власти республики исключительно на бумажных носителях, что не способствует соблюдению режима самоизоляции.

Александр Калько в комментарии "Столице на Онего" отметил, что проблема обмена корреспонденцией с органами власти сейчас стоит очень остро. "Есть отрасли, которые нуждаются в постоянном текущем документообороте с властью. Сейчас, в период повышенной готовности и самоизоляции, многие ведомства очно не принимают документы. В этой связи очень просим главу республики откликнуться на нашу инициативу", - заявил Калько.  

Ранее председатель карельского отделения "Деловой России" прокомментировал ситуацию в экономике в связи с коронавирусом.

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