Александр Маршал впервые вывел в свет 25-летнюю любовницу

Александр Маршал появился на шоу Валентина Юдашкина в Кремле вместе с 25-летней возлюбленной Кариной.

Свои отношения пара не скрывает, но и не стремится афишировать. Беседуя с журналистами, Александр признался, что пока не планирует свадьбу с молодой возлюбленной, но счастлив рядом с ней, пишет Cosmopolitan.

Музыкант давно не живет с бывшей женой. По его словам, экс-супруга восприняла его уход с пониманием. В программе Тимура Кизякова "Когда все дома" Маршал снимался вместе с возлюбленной.

Карина откровенно рассказывала о начале романа со звездой: "Я выпускающий редактор на радио, собираю, обрабатываю плей-лист. У Саши был юбилейный концерт в прошлом году. Он пришел на эфир. Мы и до этого были знакомы, встречались, так сказать, глазами. Потом был сам концерт, и вот после него всё и началось".