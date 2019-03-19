Александр Пан – о перспективах блокчейна в логистике

Blockchain – это самая перспективная технология, придуманная Сатоши Накамото.

Технологии Blockchain – более 10 лет. Появилась она тогда, когда некто Сатоши Накамото показал миру первую криптовалюту – Биткоин. С тех пор многие СМИ сообщили о смерти криптовалют. В чем-то масс-медиа правы: цифровые активы так и не стали реальной альтернативой фиатным средствам и не заменили собой банковскую систему. Тем не менее, криптовалюты в формате стейблкоинов активно используются ведущими мировыми банками для внутренних расчетов. Волатильный биткоин оказался надежным средством вложения средств во время кризисов (например, в Латинской Америке). Но главное, что дал миру Накамото – это технология блокчейн, без которой невозможно представить себе такие направления, как ритейл и логистика.

Если коротко, то Blockchain представляет собой интернет-книгу, в которой хранятся данные о том, что кому принадлежит. Но подделать информацию нельзя из-за распределенного реестра: данные хранятся на множестве источников. Каждая транзакция записывается как новый фрагмент данных. Любой желающий может отследить время, дату и сумму сделки. Тем не менее, личная информация об участниках процесса скрывается (и в данном случае она не важна). Эту особенность давно заметили в логистике, ранее погрязшей в массе документов.

Итак, при отгрузке товара со склада в распределенном реестре появляется соответствующая запись. Она обновляется в процессе передвижения груза: информация постоянно считывается системами. Все участники процесса (а зачастую это несколько юридических лиц, включая непосредственно логистическую компанию) в любой момент могут отследить текущее местоположение груза, состояние оплаты за него и так далее.

эксперт александр пан – о примерах использования технологии блокчейн в логистике

Ведущая софтверная компания IBM, избавившись от производства компьютерного “железа”, последние 5-10 лет все свое внимание уделяет революционным программным продуктам. Американский ритейлер Wal-Mart – один из первых, кто поверил в возможности новых компьютерных программ на основе распределенного реестра. Сейчас торговая сеть использует решения IBM для управления цепочками поставок. Начав с поставок манго и свинины, ритейлер со временем доверил умному софту практически все грузы, прибывающие в торговые залы. Блокчейн позволяет получить мгновенную информацию о любой партии товара в считанные секунды.

В то же время, эксперты вспоминают случай, когда американским ритейлерам пришлось буквально закопаться в бумагах, чтобы найти и уничтожить зараженную сальмонеллезом китайскую свинину в 2006 году. Тогда информация об источнике инфекции поступила в центральный офис лишь через 2 недели после запроса, что полностью остановило продажи мяса в самой крупной торговой сети мира.

Подробнее об авторе.

На правах рекламы