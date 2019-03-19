Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
15:36, 19 Марта 2019

Александр Пан – о перспективах блокчейна в логистике

Загрузка...

Blockchain – это самая перспективная технология, придуманная Сатоши Накамото.

Технологии Blockchain – более 10 лет. Появилась она тогда, когда некто Сатоши Накамото показал миру первую криптовалюту – Биткоин. С тех пор многие СМИ сообщили о смерти криптовалют. В чем-то масс-медиа правы: цифровые активы так и не стали реальной альтернативой фиатным средствам и не заменили собой банковскую систему. Тем не менее, криптовалюты в формате стейблкоинов активно используются ведущими мировыми банками для внутренних расчетов. Волатильный биткоин оказался надежным средством вложения средств во время кризисов (например, в Латинской Америке). Но главное, что дал миру Накамото – это технология блокчейн, без которой невозможно представить себе такие направления, как ритейл и логистика.

Если коротко, то Blockchain представляет собой интернет-книгу, в которой хранятся данные о том, что кому принадлежит. Но подделать информацию нельзя из-за распределенного реестра: данные хранятся на множестве источников. Каждая транзакция записывается как новый фрагмент данных. Любой желающий может отследить время, дату и сумму сделки. Тем не менее, личная информация об участниках процесса скрывается (и в данном случае она не важна). Эту особенность давно заметили в логистике, ранее погрязшей в массе документов.

Итак, при отгрузке товара со склада в распределенном реестре появляется соответствующая запись. Она обновляется в процессе передвижения груза: информация постоянно считывается системами. Все участники процесса (а зачастую это несколько юридических лиц, включая непосредственно логистическую компанию) в любой момент могут отследить текущее местоположение груза, состояние оплаты за него и так далее.

эксперт александр пан – о примерах использования технологии блокчейн в логистике

Ведущая софтверная компания IBM, избавившись от производства компьютерного “железа”, последние 5-10 лет все свое внимание уделяет революционным программным продуктам. Американский ритейлер Wal-Mart – один из первых, кто поверил в возможности новых компьютерных программ на основе распределенного реестра. Сейчас торговая сеть использует решения IBM для управления цепочками поставок. Начав с поставок манго и свинины, ритейлер со временем доверил умному софту практически все грузы, прибывающие в торговые залы. Блокчейн позволяет получить мгновенную информацию о любой партии товара в считанные секунды.

В то же время, эксперты вспоминают случай, когда американским ритейлерам пришлось буквально закопаться в бумагах, чтобы найти и уничтожить зараженную сальмонеллезом китайскую свинину в 2006 году. Тогда информация об источнике инфекции поступила в центральный офис лишь через 2 недели после запроса, что полностью остановило продажи мяса в самой крупной торговой сети мира.

Подробнее об авторе.

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.03.2019, 15:22
ФОТО: Сотни жителей Петрозаводска выстроились в очередь за почти халявной пиццей
18.03.2019, 12:32
Никто, кроме нас
12.03.2019, 15:33
В поликлинике Петрозаводска умер мужчина
16.03.2019, 12:08
В подъезде жилого дома в Петрозаводске обнаружен труп мужчины
18.03.2019, 11:35
Родители погибших на Сямозере детей прокомментировали приговор виновным в трагедии в детском лагере
18.03.2019, 13:25
Как вся Карелия спасает 34-летнюю маму двойняшек, у которой диагностировали рак

Аналитика

18.03.2019 14:08
Тема недели
"Они виноваты и с этим будут жить" 2
Петрозаводский городской суд оправдал троих из шести подсудимых по делу о гибели 14 детей на Сямозере.
Зачем нужны губернаторы?
18.03.2019 13:40
Воздушные замки 9
13.03.2019 11:53
Год после голосования: жизнь, достойная выбора 7
13.03.2019 10:08
Большие машины – большие проблемы 4
11.03.2019 15:47
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:09
Личное мнение
Из жизни фруктов
Как советская экранизация итальянских сказок становится в России социально-политической реальностью.
Никто, кроме нас
18.03.2019 12:32
Весеннее обострение
13.03.2019 09:18
Приспособление во всем 13
11.03.2019 11:04
архив чтиво

Медиа

"Крымская весна" в Петрозаводске
18.03.2019 16:38
все фото и видео

Опрос

Если бы парламентские выборы состоялись в этом году, за какую партию вы бы проголосовали?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»