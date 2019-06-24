Александр Цекало похудел после свадьбы

Продюсер перешел на правильное питание и занялся спортом.

Новый брак стимулировал Цекало на кардинальные перемены. Ради 28-летней жены Дарины Эрвин певец, телеведущий и продюсер решил вплотную заняться своим здоровьем и внешним видом, пишет Cosmopolitan.

"Саша очень изменился в новых отношениях. Похудел заметно, сбросил около 10 килограммов. Спорт – плавание и тренажеры – плюс правильное питание. Да и стимул отлично выглядеть рядом с молодой женой. Думаю, на текущих результатах он не остановится и полностью избавится от лишнего веса!", – рассказал близкий друг Цекало.

Пара постоянно проживает в Лос-Анджелесе.

Недавно девушка отметила день рождения. Супруг устроил ужин в модном ресторанчике для супруги и ее друзей.