Александр Цекало похудел после свадьбы

Новости по теме
Загрузка...
Продюсер перешел на правильное питание и занялся спортом.
Новый брак стимулировал Цекало на кардинальные перемены. Ради 28-летней жены Дарины Эрвин певец, телеведущий и продюсер решил вплотную заняться своим здоровьем и внешним видом, пишет Cosmopolitan.
"Саша очень изменился в новых отношениях. Похудел заметно, сбросил около 10 килограммов. Спорт – плавание и тренажеры – плюс правильное питание. Да и стимул отлично выглядеть рядом с молодой женой. Думаю, на текущих результатах он не остановится и полностью избавится от лишнего веса!", – рассказал близкий друг Цекало.
Пара постоянно проживает в Лос-Анджелесе.
Недавно девушка отметила день рождения. Супруг устроил ужин в модном ресторанчике для супруги и ее друзей.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
20.06.2019, 09:15
17.06.2019, 13:37
17.06.2019, 07:15
18.06.2019, 12:46
17.06.2019, 15:23
17.06.2019, 14:14
Аналитика
Сегодня 13:53
Обществоведение
Знают ли жители Майгубы, что в окрестностях их поселка планируется строительство крупного полигона бытовых отходов?
Сегодня 12:48
Сегодня 09:12
21.06.2019 15:02
20.06.2019 16:22
Чтиво
21.06.2019 13:23
Личное мнение
Замена политического лидера в современной России – это, как правило, недемократический трансфер, и в регионах, и на уровне всей страны.
13.06.2019 10:56
11.06.2019 14:31
Медиа
22.06.2019 13:24
Опрос
Вам нравится, что танки поедут по Петрозаводску в День города?
Комментарии