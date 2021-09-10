Алексей Хейфец: «Нужно помогать людям восстанавливаться и возвращаться к нормальной жизни»

В Карелии разрабатывают программу реабилитации после Сovid-19.

В медицинских учреждениях Карелии будет внедряться передовой опыт реабилитации больных, накопленный коллективом городской 2-й поликлиники Петрозаводска. Об этом сообщил председатель Комитета Заксобрания по здравоохранению и социальной политике Алексей Хейфец после того, как провел рабочую встречу с руководством и медицинскими специалистами городской поликлиники № 2 и осмотрел отделения физиотерапевтического и восстановительного лечения.

— Состоялся серьезный разговор о региональной программе комплексной реабилитации пациентов, куратором которой я являюсь, — говорит Алексей Хейфец. — У поликлиники есть хорошая база: бассейн для подводного вытяжения, аппараты для электролечения, гидромассажа, восстановления моторики, лифт для маломобильных групп граждан. Занятия ведут специалисты — инструкторы с высшим образованием и отличной профессиональной подготовкой. Именно здесь накоплен уникальный опыт, который необходимо распространить на другие реабилитационные отделения.

За год в этом медучреждении около 2000 человек проходят восстановительную терапию. Среди них много переболевших новой коронавирусной инфекцией. Потребность в постковидной реабилитации очень высокая, пациенты приезжают со всей республики. На встрече договорились, что будет оформлен перечень необходимых мероприятий и предложения по дооснащению, которые войдут в типовую модель регионального проекта, который затем может быть масштабирован по другим медицинским учреждениям Карелии.

— Нужно помогать людям восстанавливаться и возвращаться к нормальной жизни, — говорит Хейфец, — Запуск программы реабилитации — один из важнейших пунктов моей предвыборной программы. Рассчитываю на поддержку жителей республики в дни голосования!

Евгений Тучин, главный врач Республиканского перинатального центра:

«Он найдет решение»

— Алексей Ильич умеет держать удар в трудные времена. Если есть вопрос, который нужно решить, он найдет это решение. Как депутат ЗС он подходит к решению проблемы с умом. Хочу отметить его любовь к детям и чуткое отношение к их проблемам. Он и сам является многодетным отцом. Я считаю, что он принесет пользу и Петрозаводску, и республике.

Александр Балашов, профессор, директор медицинского института:

«Обладает качествами настоящего организатора»

— Алексей обладает качествами настоящего организатора: упорством, смекалкой и целеустремленностью. Эти качества я заметил в нем во время его управления БСМП и работы в администрации города. Под его руководством комитет по здравоохранению сделал действительно много для города и республики.

Тамази Карапетян, заслуженный врач Республики Карелия, главный врач Республиканской больницы им. В. А. Баранова:

«Умеет находить общий язык»

— Как организатор в системе здравоохранения Алексей Хейфец настоящий профессионал. На протяжении всех лет его руководства БСМП постоянно развивалась. Благодаря его чуткости и профессионализму даже сложные задачи решались в рабочем порядке. Он отзывчивый и всегда помогает людям, знает свое дело и умеет находить общий язык.

Публикация оплачена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия по одномандатному избирательному округу № 3 Хейфеца Алексея Ильича