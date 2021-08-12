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Алексей Хейфец провел рабочее совещание в детской поликлинике № 2 по вопросам развития детской реабилитации в Карелии

Новости. Общество
16:40, 13 Августа 2021
фото: © Законодательное собрание РК

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На базе петрозаводской детской поликлиники № 2 председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике Законодательного собрания Карелии Алексей Хейфец провел рабочее совещание по внесению предложений в региональный проект комплексной реабилитации пациентов в части восстановительного лечения детей республики.

В совещании приняли участие главный врач детской поликлиники Надежда Мазуровская и представители общественных организаций.

Алексей Хейфец отметил, что в медицинском учреждении имеется необходимая материально-техническая база для оказания реабилитационной помощи детям, работает персонал, обученный и подготовленный для оказания данного вида услуг. Ранее реабилитация оказывалась детям со всей республики, сейчас получить такую помощь могут только дети, приписанные к учреждению по месту жительства.

«За последние 5 лет реабилитационный центр снизил объемы оказываемых услуг. Это связано с особенностью финансирования деятельности учреждения через ОМС. К сожалению, мы пока не используем те прекрасные возможности, которые имеем. Сейчас необходимо проработать вопрос расширения ресурсов поликлиники в части предоставления реабилитационной помощи детям», — прокомментировал Алексей Хейфец.

Главный врач поликлиники Надежда Мазуровская заверила, что все возможности отделения восстановительного лечения сохранены, несмотря на отсутствие финансирования этого направления деятельности. Продолжают работать кабинеты парафинолечения, физиолечения, ЛФК и бассейн.

Алексей Хейфец предложил Надежде Мазуровской подготовить потребности поликлиники, необходимые для усиления реабилитационной помощи в учреждении. Например, дополнительное оборудование, переобучение персонала, либо разработка нового реабилитационного направления, в том числе, помощь детям, рожденным с критически низкой массой тела. Также председатель парламентского Комитета по здравоохранению и социальной политике предложил на площадке Законодательного собрания провести рабочее совещание при участии Министерства здравоохранения республики, представителей медицинского сообщества, общественных организаций и благотворительных фондов, занимающихся вопросами реабилитации детей. По мнению депутата, обсуждение вопроса всеми заинтересованными сторонами поможет внести конкретные мероприятия в комплексную программу реабилитации пациентов.

Напомним, вопросы реабилитации детского населения республики рассматриваются в рамках деятельности рабочей группы по разработке региональной программы по комплексной реабилитации пациентов, созданной при Законодательном собрании республики. В ее состав входят 18 человек. Это специалисты Медицинского института, Института педагогики и психологии, Института физической культуры, спорта и туризма Петрозаводского государственного университета, представители общественных организаций, депутаты карельского парламента.

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