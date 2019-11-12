Алексей Ягудин высказался об изменах жене

Олимпийский чемпион по фигурному катанию высказался о семейном союзе с Татьяной Тотьмяниной.

Фигурист всегда окружен женским вниманием. Ему часто приписывают романы, пишет Cosmopolitan со ссылкой на интервью Алексея.

Они несколько раз расставались и мирились. Алексей встречался с певицей Сашей Савельевой.

"Не только она меня принимала, но и я ее принимал. И по поводу этих разговоров "Леша ловелас" и т. д. – этого ничего не было. Ну, Савельева – это понятно. Но и Таня уходила. Так что, не только я уходил и возвращался", – указал четырехкратный чемпион мира.

Ягудин утверждает, что с женой у него много общего. При этом спортсмен прозаично смотрит на отношения мужчины и женщины.

"Я считаю, что любовь – это просто слово. Можно было назвать любовь любым словом: шкаф, пихта и т. д. Я верю в какое-то такое состояние. Я не верю в любовь с первого взгляда, но я верю в состояние, когда тебе комфортно или некомфортно", – рассказал Алексей.