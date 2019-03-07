Алена Апина призналась, что видела Путина в откровенных образах

Певица призналась, что иногда она видит откровенные сны с участием президента.

Алена Апина не раз признавалась, что далека от политики. Но, как и многие российские женщины, 54-летняя певица восхищается президентом Владимиром Путиным.

По мнению экс-солистки группы "Комбинация", лидер страны иногда приходит к ней во снах. Примечательно, что в этих сновидениях Владимир Владимирович предстает в очень откровенных, практически эротических, образах, пишет StarHit.

В интервью дочери Бориса Немцова Жанне звезда впервые поделилась личными подробностями.

"Путин мне снился в совершенно откровенных образах, но не часто. Почему Владимир Владимирович я не поняла. Однажды я рассказала об этом и узнала, что он многим женщинам снится. Для женщин важно, что он главный мужчина в стране", – заявила Апина.