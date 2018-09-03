Алена Водонаева показала "белфи" с фестиваля Burning Man

Белфи — это как селфи, только в кадре не лицо, а ягодицы.

Тренд на фотографирование собственных ягодиц, который получил название "белфи", подняла на знамя пышнобедрая знаменитость Ким Кардашьян, однако ее заокеанские коллеги-блогерши не отстают, пишет "Узнайвсе".

Накануне экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Алёна Водонаева поделилась на своей странице в Instagram подчеркнуто провокационным снимком, на котором предстала вместе со своей подружкой со спины. Снимок, судя по подписи, был сделан в Неваде, посреди пустыни. В эти дни там проходит ежегодный большой фестиваль Burning Man (в переводе это означает буквально "Горящий человек").

Алена Водонаева посетила этот огромный опен-эйр и показала несколько сделанных в невадской пустыне фотографий. Самой провокационной комментаторам показалась та, где она стоит спиной к камере в сетчатых чулках и придерживает руками свои ягодицы.

Фестиваль "Горящий человек" проходит в пустыне Блэк Рок в американском штате Невада в течение восьми дней. В течение этого времени в пустыне будут проходить выставки современного искусства, перформансы и инсталляции, многие из которых их создатели планируют сжечь.

Экстравагантный внешний вид Алены Водонаевой на фестивале вызван особенностями дресс-кода. На самом деле она не выделяется на фоне других гостей, а то и выглядит скромнее некоторых.