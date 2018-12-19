Алиханов рассказал, как его арест открыл ему глаза на бизнес-партнеров

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Освободившийся из колонии после оправдательного приговора известный бизнесмен Девлет Алиханов рассказал, что получил положительный опыт от содержания под стражей.
Эту тему он затронул на встрече с журналистами, прошедшей накануне в Петрозаводске.
"Я увидел окружение свое, как бизнес-партнеры некоторые кинуть хотели, обмануть. Думали, раз на 10 лет меня посадят, то жизнь моя закончилась. Увидел людей, которые испугались, боялись сказать, что знакомы с Алихановым. Открыло мне все это глаза", - рассказал бизнесмен.
По его словам, он не собирается возвращаться в политику, будет заниматься бизнесом и общественной деятельностью, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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