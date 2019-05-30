Алиментщик-рекордсмен из Суоярви накопил 5 млн рублей долгов и просится в колонию

В Карелии многодетный отец накопил многомиллионный долг по алиментам и не может рассчитаться с долгом.

Об этом рассказал и.о. руководителя Федеральной службы судебных приставов по Карелии Олег Гончаров на пресс-конференции в Петрозаводске.

Должник проживает в Суоярви и выплачивает алименты на 4 детей. Многодетный отец нигде не работает и неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности.

Он обязан выплачивать порядка 20 тысяч рублей ежемесячно- 1/2 от средней российской зарплаты, равной 42 тыс. рублей.

По словам Гончарова, должник добровольно просит отправить его в места лишения свободы.

"При наступлении зимнего периода даже после наказания, уголовной ответственности он сам заявляет желание, чтобы отправить его в места лишения свободы для того, чтобы там отзимовать", - сказал Гончаров.