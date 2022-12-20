Алиментщик в Петрозаводске выплатил весь долг через полчаса после разговора с приставом

В Петрозаводске приставы убедили владельца двух автомобилей, что долг по алиментам нужно выплатить как можно скорее, чтобы не стать пешеходом, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов в Петрозаводскена исполнении находился документ о взыскании с местного жителя задолженности по алиментам в размере 270 тысяч рублей.

В ходе исполнения требований выяснилось, что должник длительное время не работает, на учете в агентстве занятости населения не состоит, по указанному адресу не проживает и мер к погашению задолженности не предпринимает.

За должником на праве собственности зарегистрировано два автомобиля — Mazda и KiaSoul, которые он скрывал. В результате по заявлению взыскателя алементов автомобили были объявлены в розыск.

В ходе розыскных мероприятий установлено, что на KiaSoul по доверенности ездит сожительница неплательщика, автомобилем Mazda распоряжается сам должник.

Приставы пригласили алиментщика на разговор и сообщили, что транспортное средство будет изъято и принудительно реализовано в счет погашения задолженности. Прямо на приеме петрозаводчанин стал оперативно решать возможные варианты погашения задолженности и в течение получаса деньги были перечислены на депозитный счет отделения в полном объеме.