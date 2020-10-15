Алиментщица в Карелии задолжала своему ребенку 300 тысяч рублей

Безработная петрозаводчанка накопила долг по алиментам своему ребенку более 300 тысяч рублей и уклоняется от уплаты, сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов.

В отделении судебных приставов по Петрозаводску и Прионежскому району на исполнении находится производство о взыскании с местной жительницы алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере ¼ части от дохода. Поскольку женщина нигде не работала, задолженность по алиментам росла и в результате достигла 300 тысяч рублей.



Судебный пристав установил недвижимое имущество - квартиру, принадлежащую женщине. Пристав вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении квартиры.



Кроме того, в отношении женщины было назначено наказание в размере 20 часов обязательных работ.



Несмотря на это, должница продолжала уклоняться от уплаты алиментов и при этом решила продать свою квартиру, но не смогла.



Женщина погасила весь объем задолженности по алиментам, в том числе и исполнительский сбор в размере 24 тысяч рублей, чтобы продать квартиру.