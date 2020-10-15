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Алиментщица в Карелии задолжала своему ребенку 300 тысяч рублей

Новости. Общество
11:10, 16 Октября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Лев Федосеев
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Безработная петрозаводчанка накопила долг по алиментам своему ребенку более 300 тысяч рублей и уклоняется от уплаты, сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов.

В отделении судебных приставов по Петрозаводску и Прионежскому району на исполнении находится производство о взыскании с местной жительницы алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере ¼ части от дохода. Поскольку женщина нигде не работала, задолженность по алиментам росла и в результате достигла 300 тысяч рублей.

Судебный пристав установил недвижимое имущество - квартиру, принадлежащую женщине. Пристав вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении квартиры.

Кроме того, в отношении женщины было назначено наказание в размере 20 часов обязательных работ.

Несмотря на это, должница продолжала уклоняться от уплаты алиментов и при этом решила продать свою квартиру, но не смогла.

Женщина погасила весь объем задолженности по алиментам, в том числе и исполнительский сбор в размере 24 тысяч рублей, чтобы продать квартиру.

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Комментарии

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alyena1
2020-10-16 12:04:24
НУ двоякое впечатление, вроде и должен содержать ребенка, но 1/4 ДОХОДА , а если работы нет? Сейчас вообще с работой проблема
кир
2020-10-16 12:32:52
alyena1, на водку и курево деньги находят.
кир
2020-10-16 11:27:31
А чего не стали с первого месяца задолженности предъявлять к ней претензии и меры? Набрали в службы ленивых баб, жен начальников. :)
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