Алименты собираются взыскивать с доходов от продажи жилья

Подготовлен проект постановления правительства о перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей.

Как сообщает «Российская газета», проект подготовлен министерством труда и социальной защиты в связи с изменениями, внесенными в закон «Об образовании в РФ».

«Документ скорректировал наименование такого дохода, как стипендия. Алименты, в соответствии с формулировкой постановления, будут взыскивать со стипендий, которые выплачивают учащимся», — пояснила «Российской газете» адвокат Алиса Волхова.

Юрист отмечает, что правильная формулировка в нормативно-правовой базе не позволит плательщикам уклоняться от уплаты алиментов на своих детей.

Также, по ее словам, предложено расширить круг доходов, с которых взимаются алименты в пользу несовершеннолетних.

Теперь в перечень включены доходы от реализации недвижимого имущества. Раньше человек мог покупать и продавать квартиры, получать доход с этой деятельности и не платить с него алименты. Доказать, что продажа недвижимости является доходом, можно было только через суд. Теперь продажа квартиры будет считаться доходом, и с него будут взыскивать алименты в пользу детей. Это нововведение убирает пробел в законодательстве. Недобросовестные плательщики алиментов теперь не смогут скрыть факт осуществления предпринимательской деятельности», — добавила юрист.