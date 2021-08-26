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Алименты собираются взыскивать с доходов от продажи жилья

Новости. Общество
16:24, 27 Августа 2021
фото: © Максим Симонов / ТАСС

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Подготовлен проект постановления правительства о перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей.

Как сообщает «Российская газета», проект подготовлен министерством труда и социальной защиты в связи с изменениями, внесенными в закон «Об образовании в РФ».

«Документ скорректировал наименование такого дохода, как стипендия. Алименты, в соответствии с формулировкой постановления, будут взыскивать со стипендий, которые выплачивают учащимся», — пояснила «Российской газете» адвокат Алиса Волхова.

 Юрист отмечает, что правильная формулировка в нормативно-правовой базе не позволит плательщикам уклоняться от уплаты алиментов на своих детей.

Также, по ее словам, предложено расширить круг доходов, с которых взимаются алименты в пользу несовершеннолетних.

Теперь в перечень включены доходы от реализации недвижимого имущества. Раньше человек мог покупать и продавать квартиры, получать доход с этой деятельности и не платить с него алименты. Доказать, что продажа недвижимости является доходом, можно было только через суд. Теперь продажа квартиры будет считаться доходом, и с него будут взыскивать алименты в пользу детей. Это нововведение убирает пробел в законодательстве. Недобросовестные плательщики алиментов теперь не смогут скрыть факт осуществления предпринимательской деятельности», — добавила юрист.

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