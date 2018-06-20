Алкогольная продукция, произведенная в Карелии, получила награду "Золотой знак качества"

Продукты ЛВЗ "Петровский" удостоены "Золотого знака качества XXI века" по результатам 39-ого международного конкурса-выставки "Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века".

Об это сообщает карельский Минсельхоз.

Отмечается, что конкурс направлен на решение задач импортозамещения и является системой добровольной сертификации продукции по категории "качество".

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".