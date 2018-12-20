Алкогольные напитки из Карелии получили сертификат кошерности

Продукция компании "Алковорлд", которая владеет ликеро-водочным заводом "Петровский", получила сертификат кошерности на продукцию, сообщает пресс-служба главы республики.

В этом году компания провела полный ребрендинг существующего портфеля, а также разработала и запустила в производство новые продукты. В рецептуре всех напитков используются исключительно натуральные ингредиенты.

"Мы активно развиваемся и гордимся своими достижениями. Наши принципы остаются неизменными – мы производим продукт наивысшего качества из натуральных ингредиентов, собранных в Карелии", - пояснил президент "АлкоВорлд" Александр Глусь.

Отмечается, что в 2018 году продукция "Алковорлд" успешно прошла два этапа добровольной сертификации качества и получила сертификатк. Кроме того, "Петровский! обладает правом маркировать ассортимент официальным знаком качества "Сделано в Карелии" и знаком "Качество 21 века" системы "Ростест-Качество".

"Уверен, что у нашего предприятия хорошие перспективы. Это будет новый этап в его истории", - отметил глава Карелии Артур Парфенчиков.