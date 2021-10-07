Алкозависимая жительница Карелии, представлявшая угрозу на дороге, лишилась прав

Суд по обращению прокурора лишил вродительских прав алкозависимую жительницу Муезерского района, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Муезерского района обратилась в суд с заявлением о прекращении действия водительских прав в отношении одной из жительниц района.

Выяснилось, что женщина стоит на учете в медицинском учреждении с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя средней стадии», включенный в перечень медицинских противопоказаний к вождению.

Суд удовлетворил требования прокурора и постановил лишить прав жительницу района, представлявшую на дороге угрозу другим участникам движения.