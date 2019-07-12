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Новости. Экономика
09:06, 12 Июля 2019

Алмазное бурение бетона: преимущества и недостатки

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Алмазное бурение бетона служит для создания отверстий, необходимых при производстве коммуникационных сетей. Сотрудники ООО Алмазные Технологии "Миллениум" помогут быстро и качественно пробурить отверстия в любом месте.

Строительные работы по возведению зданий и сооружений, а также их капитальный и текущий ремонты невозможно представить без алмазного бурения. Выполняя работу, специалисты создают отверстия круглой формы в архитектурных элементах зданий (стенах, поле, потолке).

Алмазное сверление бетона, как и любой другой вид профильной деятельности, имеет свои положительные и отрицательные стороны. К преимуществам относятся:

  • точность работ и создание отверстий идеальной геометрической формы. При этом стенки просвета имеют гладкую поверхность, лишенную всяческих зазубрин, трещин, сколов и шероховатостей;
  • почти полное отсутствие пыли;
  • выполнение большого объема работы. Для исполнителя абсолютно не важно, сколько отверстий необходимо заказчику. Используемое оборудование справится с любым количеством отверстий;
  • отсутствие звуковых помех в виде грохота и вибрации;
  • высокая скорость работ;
  • исполнение заказа любой сложности. Специалист может применять оборудование под углом, в труднодоступном месте и т.д.

Сверление отверстия в бетонной стене

Вниманиеданный вид сверления признан самым безопасным способом сверления отверстий в конструкциях, созданных из твердых строительных материалов.

Несмотря на наличие очевидных плюсов, существуют и отрицательные моменты:

  • использование воды, как одного из этапов проводимых работ;
  • соблюдение правил эксплуатации и аккуратное отношение к инструментам;
  • большая стоимость механизмов.

Оборудование для алмазного бурения и принцип его работы

В процессе производства специалисты используют установку алмазного бурения. Оснасткой служит алмазная коронка.

Установка представляет собой прибор, состоящий из электрического/гидравлического бормотора и станины.

Коронка имеет вид трубы, с одного конца которой находится соединительный элемент, предназначенный для крепления на рабочий инструмент. На другой конец коронки напаяны алмазные частицы технического происхождения. Некоторые модели оборудованы специальным сверлом, необходимым для центрирования приборов.

Вниманиемастеру для исполнения заказа нужен доступ к технической воде, электричеству и расчищенной от ненужных вещей площадке для работы.

Этапы и тонкости бурения отверстий

Сверление стен подразумевает наличие технического задания и чертежа отверстия. Нанесение детальной разметки учитывает расположение арматуры и коммуникационных сетей.

Станина установки монтируется на стену. Двигатель компонуют со станиной. К конструкции подается вода, выполняющая роль охладителя режущего инструмента. Кроме того, жидкость эффективно борется с пылью. Обычно вода подается из установленной водопроводной сети или близлежащего источника проточной воды. Если таковых ресурсов не имеются, в ход идут емкости для подачи воды.

В том случае, когда алмазное бурение бетона протекает в условиях низких температур, вместо обычной замерзшей воды используют незамерзающую жидкость.

Бурение отверстия в бетонном перекрытии

Вниманиеглубина отверстий варьируется в широких пределах. Стандартное значение глубины составляет от 600 мм до 2000 мм. При необходимости специалисты смогут просверлить отверстия значительно больше 2 метров. Для этого они используют удлинители и иное профильное оборудование.

Альтернативным вариантом бурения с водой считается производство отверстий без подачи воды или иначе "сухое бурение". Как правило, его используют при сверлении относительно мягких строительных материалов. В этом случае коронка нагревается не так сильно, и следовательно, охлаждать ее нет необходимости.

Во сколько обходится пробуривание отверстий

ООО "Миллениум" осуществляет:

  • сверление отверстий алмазной коронкой;
  • алмазную резку;
  • усиление проемов металлоконструкциями;
  • демонтаж и разрушение бетонных массивов и др.

Итоговая стоимость зависит от диаметра отверстия и строительного материала. Дороже всего заказчику обойдется сверление железобетонной конструкции, дешевле всего – кирпичная стена.

Отверстия в стенах и перекрытиях, отверстия в фундаментах и под системы вентиляции и кондиционирования

Сфера использования алмазного бурения достаточно обширна. Данный вид промышленного производства применяется:

  • при прокладке инженерных сетей (водоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования), электросетей, волоконно-оптических линий связи;
  • при взятии бетонных проб;
  • при производстве углублений в стенах, обустройстве проемов.

Почему работу стоит доверить профессионалам

Работа с конструкционными строительными материалами требует определенных знаний. Заниматься данным видом деятельности непрофессионалу, конечно, можно, но заказчику нужно понимать, что он может столкнутся с ошибками и неправильно выполненной работой.

Специалисты компании ООО "Миллениум" обладают высокой квалификацией и солидным опытом работы. Они выполнят работу быстро и качественно, придерживаясь указанных сроков.

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