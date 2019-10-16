Американский астронавт Томас Стаффорд приехал в Россию проститься с Леоновым

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Томас Стаффорд по-русски зачитал прощальное письмо Леонову, назвал его "коллегой и другом".
Проститься с Леоновым в Россию прилетел американский участник совместного проекта "Союз-Аполлон" Томас Стаффорд, пишет издание "РИА Новости".
"Алексей, мы тебя никогда не забудем, мы тебя помним", – сказал Стаффорд.
Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова таже пришла попрощаться с другом.
"Память об Алексее мы сохраним навсегда, до конца наших дней. Он был по-настоящему добрым, отзывчивым другом, и трудно согласиться с тем, что мы провожаем его", – сказала Терешкова на церемонии прощания.
По словам Терешковой, Леонов перед смертью "тяжело болел, тяжело уходил, но он оставил добрый след на нашей земле".
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