Американское СМИ сравнило победу финских хоккеистов с оккупацией Карелии

Канадский спортивный вещатель TSN сопроводил новость о поражении финских хоккеистов с картой с оккупированной Восточной Карелией в ходе ВОВ.

Утром в четверг о странном выборе TSN написала третья по тиражу финская газета Iltalehti, сообщает телеканал 360.

"Безусловно, победа Финляндии стала исторической, потому что молодежная сборная Канады до этого всегда брала медали на домашних турнирах. Но все же отсылка к войне — это немного своеобразно»

Англоязычные подписчики канадского вещателя в Instagram долго обсуждали результат матча.

Позднее на ошибку указали русскоязычные пользователи. «Эй, TSN, откуда вы взяли эту карту? Кондопога — это Россия. Вы знаете географию не лучше, чем играете в хоккей», — первым заметил _shamaninф