Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
14:34, 28 Марта 2019
фото: "Столица на Онего"

"Амкодор" приступил к демонтажу старого оборудования ОТЗ для строительства нового завода

Загрузка...

Руководство белорусского холдинга "Амкодор" посетило площадку ОТЗ в Петрозаводске, где начинается строительство завода по производству лесозаготовительной техники.

В четверг вторую площадку ОТЗ посетили глава Карелии Артур Парфенчиков, председатель совета директоров, заместитель гендиректора по перспективному развитию ОАО "Амкодор" Александр Шакутин, гендиректор ООО "Амкодор-Онего" Сергей Гайтюкевич и представитель Минпромторга РФ Алексей Ярцев.

"Проект движется необычайно быстро, буквально за полгода приняты все решения. И не только на уровне республики, но и на уровне министерства промышленности и торговли РФ, в банках, других министерствах и ведомствах. Созданы все условия для того, чтобы этот проект был одним из самых успешных в Российской Федерации. В мае мы планируем сделать сборку первых машин, чтобы получить сертификат соответствия. Параллельно с этим идет конструирование новых машин, которые соответствуют высшему мировому требованию. мы для себя поставили задачу, чтобы полностью машины были локализованы в рамках союза России и Белоруссии. Все узлы будут выпускаться на заводах наших стран. Основные комплектующие – до 80% - будут выпускаться на ОТЗ и белорусских заводах, а 20% (шины, диски колес, силовые установки) будем покупать в Российской Федерации. Даже программное обеспечение будут выпускаться на наших заводах", - рассказал Шакутин.

"Оборудование, которое осталось на ОТЗ, будет демонтировано полностью, - пояснил Шакутин. – Будет реконструкция всех помещений, начиная от крыш, заканчивая полом. Будет установлена современная система отопления, освещения. Завод будет полностью соответствовать высшему мировому уровню. Мы используем в производстве узлов и машин только оборудование которое входит в перечень трех лучших компаний мира".

Подробнее читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2019-03-28 15:26:31
Мутно как то здесь с этим заводиком . предпологаемые масштабы впечатляют , но что то еле еле всё " шевелится " .
zanoza
2019-03-28 15:20:49
"Таким образом, при строительстве этого завода мы рассматриваем сразу две позиции: это лесозаготовка и восстановление леса", - подчеркнул Парфенчиков. Лесовосстановительную организация -ГУП РК "Леса Карелии" обанкротили ,а теперь они лес восстанавливать собрались. И кто этим будет заниматься? Может сами республиканские чиновники ?
User
2019-03-28 14:55:35
"Оборудование, которое осталось на ОТЗ, будет демонтировано полностью, - пояснил Шакутин. – Будет реконструкция всех помещений, начиная от крыш, заканчивая полом. Будет установлена современная система отопления, освещения. Завод будет полностью соответствовать высшему мировому уровню. Мы используем в производстве узлов и машин только оборудование которое входит в перечень трех лучших компаний мира".

И вот всё это будет сделано за два месяца?! :) Граждане, вы в своем уме?! В мае закончат демонтаж остатков и поминай как звали!
Мизантроп
2019-03-28 15:12:29
User, Думаю да, будет сделано. Погугли яндексом - "Лукашенко уволил губернатора Могилевской области". Платову с Недимоном до него, как раком до Луны.
zanoza
2019-03-28 14:50:43
В Белоруссии не разучились работать , может что и срастётся.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.03.2019, 19:40
Поклонники обсуждают "округлившуюся" 47-летнюю Леру Кудрявцеву
23.03.2019, 13:00
ВИДЕО: В Петрозаводске сотрудники ГИБДД ведут скрытое наблюдение за водителями
23.03.2019, 21:40
Звезды Comedy Woman сделали фото 18+
26.03.2019, 09:21
Водителей Петрозаводска ждут "сплошные" проверки ГИБДД
23.03.2019, 14:46
ФОТО и ВИДЕО: Участники митинга в Петрозаводске потребовали отставки действующей власти
25.03.2019, 07:15
РПЦ планирует вернуть здание Дома офицеров в Петрозаводске

Аналитика

Сегодня 14:24
Тема недели
"Амкодор" приступил к строительству завода в Петрозаводске
Руководство белорусского холдинга "Амкодор" посетило площадку ОТЗ в Петрозаводске, где начинается строительство завода по производству лесозаготовительной техники.
Что изменится в Петрозаводске после решений городских депутатов 1
Сегодня 10:30
Ямочный ремонт-2019 1
Сегодня 09:36
Войница против Минсельхоза: приказ оспорят в суде 3
25.03.2019 14:18
МегаФон отчитался о росте скачиваемого трафика
22.03.2019 16:22
Вся аналитика

Медиа

"СТОП-КАДР" с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
22.03.2019 10:22
все фото и видео

Опрос

Нужно ли отдать РПЦ Дом офицеров в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»