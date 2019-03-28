"Амкодор" приступил к демонтажу старого оборудования ОТЗ для строительства нового завода

Руководство белорусского холдинга "Амкодор" посетило площадку ОТЗ в Петрозаводске, где начинается строительство завода по производству лесозаготовительной техники.

В четверг вторую площадку ОТЗ посетили глава Карелии Артур Парфенчиков, председатель совета директоров, заместитель гендиректора по перспективному развитию ОАО "Амкодор" Александр Шакутин, гендиректор ООО "Амкодор-Онего" Сергей Гайтюкевич и представитель Минпромторга РФ Алексей Ярцев.

"Проект движется необычайно быстро, буквально за полгода приняты все решения. И не только на уровне республики, но и на уровне министерства промышленности и торговли РФ, в банках, других министерствах и ведомствах. Созданы все условия для того, чтобы этот проект был одним из самых успешных в Российской Федерации. В мае мы планируем сделать сборку первых машин, чтобы получить сертификат соответствия. Параллельно с этим идет конструирование новых машин, которые соответствуют высшему мировому требованию. мы для себя поставили задачу, чтобы полностью машины были локализованы в рамках союза России и Белоруссии. Все узлы будут выпускаться на заводах наших стран. Основные комплектующие – до 80% - будут выпускаться на ОТЗ и белорусских заводах, а 20% (шины, диски колес, силовые установки) будем покупать в Российской Федерации. Даже программное обеспечение будут выпускаться на наших заводах", - рассказал Шакутин.

"Оборудование, которое осталось на ОТЗ, будет демонтировано полностью, - пояснил Шакутин. – Будет реконструкция всех помещений, начиная от крыш, заканчивая полом. Будет установлена современная система отопления, освещения. Завод будет полностью соответствовать высшему мировому уровню. Мы используем в производстве узлов и машин только оборудование которое входит в перечень трех лучших компаний мира".

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