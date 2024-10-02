Аналитик из Финляндии назвал НАТО самой большой угрозой в Европе

Профессор Хельсинкского университета назвал альянс гибридной угрозой.

Профессор Хельсинкского университета и аналитик в области геополитики Туомас Малинен на своей странице в соцсети X назвал Североатлантический альянс самой большой угрозой для европейских стран. Его слова приводит Лента.ру.

«НАТО и НАФО — самые большие гибридные угрозы в Европе. Собираетесь ли вы их устранить?» — поинтересовался он.

Ранее в Европарламенте была опубликована петиция русскоязычных граждан Финляндии против закрытия КПП на границе с Россией.