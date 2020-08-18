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Аналитики прогнозируют рост цен на сотовую связь из-за открытия границ

Новости. Общество
21:05, 18 Августа 2020
фото: © pixabay.com
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Сотовые операторы начнут стимулировать клиентов к переходу на более дорогие тарифы, предупредили эксперты.

Мобильные операторы уже сейчас повышают цены на архивные тарифы и предлагают клиентам новые – за большую плату, но при этом с широким пакетом услуг. С открытием для россиян некоторых международных направлений доходы от международного роуминга начали увеличиваться, но к концу года они могут восстановиться лишь на 15–30% от уровня 2019-го. Эти потери компании захотят компенсировать, пишут "Известия" со ссылкой на экспертов.

Выпадающие от возможного сокращения роуминга доходы частично компенсируются ростом потребления услуг связи внутри России, отметила представитель Danycom Елена Плеханова. По данным Федеральной антимонопольной службы, в среднем услуги связи с начала года подорожали на 3,5%. Как указали в ФАС, в основном это коснулось абонентов, пользующихся архивными тарифами. Операторы пересматривают условия старых контрактов чаще всего в сторону увеличения.

Новые предложения обходятся дороже, но, как правило, предоставляют абонентам больше гигабайт и минут. Таким образом компании скрыто стимулируют клиентов платить больше. При этом, операторы "большой четверки", тарифы на сам международный роуминг с момента его возобновления были снижены.

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