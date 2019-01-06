Аналитики рассказали, кому в 2019 году могут повысить зарплату

Рост доходов произойдёт только у представителей самых востребованных профессий на рынке труда.

Примерно каждый пятый работодатель в России планирует в 2019 году повысить зарплаты своим сотрудникам. Об этом сообщает "Лайф" со ссылкой на портал Rabota.ru.

Как выяснили аналитики, только 18% работодателей планируют повышать или индексировать зарплату сотрудникам в текущем году. 56% компаний таких планов не имеют, и 26% ответили, что пока не принимали окончательного решения по данному вопросу.

Эксперты уверены, что повышение зарплаты от 5% до 15% произойдёт лишь у представителей самых востребованных профессий на рынке труда.

Специалисты HeadHunter.ru считают, что увереннее всех себя могут чувствовать работники IT-индустрии, так как их доходы могут вырасти в среднем на 10%. Зарплаты топ-менеджеров последние три года остаются стабильными, и в этом году, скорее всего, ситуация не изменится.

Как ранее писал Лайф, эксперты перечислили, какие профессии будут наиболее востребованы в 2019 году.