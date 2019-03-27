Анастасия Макеева навсегда избавилась от запаха пота

Актриса пережила необычную процедуру по избавлению от запаха пота.

Анастасия Макеева не устает экспериментировать в деле ухода за собой. Актриса признает,что выглядеть безупречно невозможно без заботы о себе, своем лице и теле. Она регулярно ходит к косметологу, делает массажи и инъекции.

Макеева решилась еще на одну необычную процедуру. В столичной клинике пообещали навсегда избавить ее от запаха пота, пишет Cosmopolitan.

Актриса пояснила, что не считает себя "вонючкой", но бывают стрессовые ситуации,которые вызывают вполне естественную реакцию организма – потоотделение. Однако теперь она надеется забыть о влажных подмышках.

"Только представьте, что за однократную процедуру вы избавляетесь от проблемы навсегда. Муж сказал, что ж со мной теперь делать с такой, без запахов", – пошутила Анастасия.

По ее словам, подобные процедуры уже давно делают в Америке и Японии. Особой популярностью они пользуются у бизнесменов. На переговорах те нервничают, но благодаря секрету с отсутствием потоотделения не подают своим оппонентам ни вида, ни запаха.