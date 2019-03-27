Анастасия Макеева навсегда избавилась от запаха пота

Новости по теме
Актриса пережила необычную процедуру по избавлению от запаха пота.
Анастасия Макеева не устает экспериментировать в деле ухода за собой. Актриса признает,что выглядеть безупречно невозможно без заботы о себе, своем лице и теле. Она регулярно ходит к косметологу, делает массажи и инъекции.
Макеева решилась еще на одну необычную процедуру. В столичной клинике пообещали навсегда избавить ее от запаха пота, пишет Cosmopolitan.
Актриса пояснила, что не считает себя "вонючкой", но бывают стрессовые ситуации,которые вызывают вполне естественную реакцию организма – потоотделение. Однако теперь она надеется забыть о влажных подмышках.
"Только представьте, что за однократную процедуру вы избавляетесь от проблемы навсегда. Муж сказал, что ж со мной теперь делать с такой, без запахов", – пошутила Анастасия.
По ее словам, подобные процедуры уже давно делают в Америке и Японии. Особой популярностью они пользуются у бизнесменов. На переговорах те нервничают, но благодаря секрету с отсутствием потоотделения не подают своим оппонентам ни вида, ни запаха.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ну что жжжжж,рубрика «Как стать красивой и благоухающей» 😂😂Муж сказал ,чтожжжж со мной теперь делать ?????С такой без запахов 😂😂😂😂😂Ну не могу сказать ,что я вонючка ,но бывают стрессовые ситуации и реакция организма весьма естественная 😵я решила попробовать эту процедуру ,что в Америке и Японии уже давно спасает бизнесменов ,что на переговорах нервничают ,но виду своим оппонентам не подают 😌✊,ибо есть Секреты.Итак,Процедура ,что избавляет вас от проблемы потоотделения вовсе называется MiraDry в салоне @estelab_clinic у очаровательной @julia_chebotareva_estelab 😘 Только представьте ,что за однократную процедуру вы избавляетесь от проблемы НАВСЕГДА ✊😳Круть! #красота #япопробовала #косметология
Все главное - здесь: #stolicaonego
Комментарии