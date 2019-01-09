Анастасия Волочкова показала "зеркальный" шпагат

Балерина исполнила фирменный трюк на зеркальной поверхности.

В свое время поперечный шпагат стал фирменным знаком балерины Анастасии Волочковой. Балерина сделала гимнастический трюк своим неотъемлемым атрибутом, пишет "Узнайвсе".

Волочкова села на шпагат на кромке бассейна — таким образом, что ее ноги и вся Анастасия целиком отразились в гладкой прозрачной воде. По словам Анастасии, трюк получился рискованным, и она не советовала бы начинающим воспроизводить его: слишком велик риск упасть.



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"Если вы рядом с бассейном или на яхте, не пытайтесь повторить мой опыт, — сообщила балерина. — Есть вероятность упасть в воду и риск захлебнуться".

Кроме того. Анастасия позволила себе некое философское обобщение, которое вполне отражает то, что Волочкова выкладывает в свой инстаграм-аккаунт. "А я за вас пока отдохну и посижу в шпагате. Я в нем живу. Очень помогает", — написала она.