Анастасия Волочкова сделала шпагат из люка автомобиля (ФОТО)

Бывшая прима-балерина Большого театра любит демонстрировать их в самых неожиданных местах.

Для очередной эпатажной позы звезда надела легкое платье с короткой юбкой, которое подчеркнуло ее длинные стройные ноги.

Артистка показала впечатляющую растяжку, эффектно выставив ногу из люка автомобиля, пишет Cosmopolitan.

Анастасия часто отмечает, что без труда и изнурительных тренировок у станка она не выглядела бы так, как сейчас.

"А вы как относитесь к радости, любви и позитиву?", – спросила звезда.