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Анастасия Волочкова сделала шпагат из люка автомобиля (ФОТО)

Новости. Вечерняя столица
21:30, 15 Июня 2020
фото: © instagram.com/volochkova_art
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Бывшая прима-балерина Большого театра любит демонстрировать их в самых неожиданных местах.

Для очередной эпатажной позы звезда надела легкое платье с короткой юбкой, которое подчеркнуло ее длинные стройные ноги.

Артистка показала впечатляющую растяжку, эффектно выставив ногу из люка автомобиля, пишет Cosmopolitan.

Анастасия часто отмечает, что без труда и изнурительных тренировок у станка она не выглядела бы так, как сейчас.

"А вы как относитесь к радости, любви и позитиву?", – спросила звезда.

 
 
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Комментарии

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Неравнодушный
2020-06-15 23:07:58
Настоящий символ эпохи - натренированный и безжалостный.
banan
2020-06-15 23:07:13
Заметьте, Настя ездит не самом крутом лексусе и ей бы для пущей красоты полировку фар сделать)
Гость
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