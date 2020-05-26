Волочкова порадовала фанатов новым вертикальным шпагатом (ФОТО)

Балерина похвасталась роскошными ножками, представ в экстравагантной позе.

Несмотря на то что Анастасия уже не выступает в труппе Большого, она все так же тренируется у балетного станка и в спортзале, поддерживая себя в тонусе. На личной страничке в Instagram Волочкова поделилась снимком из репетиционного зала. Балерина давно обосновалась за городом в своем роскошном особняке, пишет Teleprogramma.

Говоря о своей форме, Анастасия подметила, что когда она пришла поступать в балетную академию, не могла похвастаться такой растяжкой.



Сейчас балерина то и дело демонстрирует эффектные вертикальные шпагаты.

Вспоминая о себе в юности, Анастасия уточнила, что обладала идеальным телосложением и пропорциями. Экс-возлюбленная Сулеймана Керимова подметила, что только благодаря трудолюбию и упорству ей удалось достичь невероятного успеха. Все это стоило Волочковой неимоверных и непосильных усилий и ежедневных тренировок у балетного станка в училище, а потом и с частным педагогом дома.