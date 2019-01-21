Андрей Аршавин встретился со своими детьми от Барановской спустя шесть лет

На днях Андрей Аршавин на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовал фотографию, на которой запечатлен с сыновьями Артемом и Арсением.

Детей родила ведущая Первого канала Юлия Барановская. Примечательно, что младший ребенок еще не был рожден, когда футболист ушел от нее к журналистке Алисе Казьминой, на которой женился в 2017 году.

И вот спустя шесть лет Андрей Аршавин наконец встретился со своими детьми.

"Мои клоны!!!!! люблю вас!!!", – подписал совместный кадр спортсмен.



Instagram

Интересно, что фотография сделана в Москве, куда недавно вернулись дети вместе с Юлией Барановской после продолжительного круиза, пишет издание "Дни.ру".

Снимок произвел эффект разорвавшейся бомбы. Подписчики оставили крайне эмоциональные отзывы, причем в основном негативного свойства.