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Андрей Рогалевич о Всеволоде Чаплине: "Это был легкий на подъем в общении священник"

Новости. Общество
07:15, 27 Января 2020
фото: © Павел Бедняков/ТАСС
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Депутат Заксобрания Карелии Андрей Рогалевич рассказал о своем знакомстве с протоиереем Всеволодом Чаплиным, скоропостижно скончавшимся накануне в Москве.

"С о. Всеволодом (Чаплиным), мы познакомились лет пять-шесть назад, - рассказал Андрей Рогалевич на своей странице в соцсети. - Переписывались в ФБ, обсуждали общие темы о Карелии и карельском православии. Отец Всеволод, когда мне это было нужно, помогал советом. Совет он давал и в том случае, когда мы с ним не находили общих точек и наши мнения расходились. Это был лёгкий на подъем в общении священник.

К каждому из нас (публичный ты или не публичный) можно относиться по-разному. Можно уважать или ненавидеть, можно высказывать слова благодарности или плевать в след...  С глубоким соболезнованием и молитвой провожаю о. Всеволода".

Напомним, известный православный священник, общественный деятель и политик Всеволод Чаплин скоропостижно скончался в воскресенье, 26 января в Москве на 52-м году жизни.

Он умер на лавочке возле храма после того, как отслужил Божественную Литургию.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-01-27 10:53:59
Отметился.
Саныч
2020-01-27 09:57:52
Да ладна..
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