Анфиса Чехова позировала на фоне Кремля в нижнем белье

Анфиса Чехова заявила, что смогла бы эффектно объявить итоги голосования в России, обеспечив высокие рейтинги

Оглашение решения профессионального жюри от России на "Евровидении-2019" доверили виртуозному пианисту Ивану Бессонову. 16-летний музыкант в строгом костюме записал видео на фоне московского Кремля.

Анфиса Чехова тоже выбрала геолокацию на фоне Кремля. На Большом Каменном мосту она сделала несколько снимков в красивом бюстгальтере, показав пышную грудь, пишет Cosmopolitan.

"Учитывая общие настроения прошедшего „Евровидения“, по‑моему, канал „Россия“ сильно потерял, не доверив результаты голосования объявить мне. Я уже и локацию выбрала,и костюм подобрала! Вы только посмотрите, какая была бы колоритная картинка", – написала в Instagram Анфиса Чехова.

Анфиса Чехова также поразмышляла о стереотипах в вопросах степени оголенности.

"Не могу понять, почему нижнее бельё, в отличие от купальников, принято скрывать от посторонних глаз! Ведь это же обидно, купить такую красоту, сделанную из роскошного кружева, идеальной формы, безупречного дизайна и показывать только одному человеку,и зеркалу. Ужасная несправедливость!", – высказала мнение звезда.